El Villarreal no denunciará, pero apoyará a Baena si decide hacerlo

El Villarreal no denunciará al Real Madrid por el puñetazo que Valverde propinó a Baena tras finalizar el partido entre ambos equipos en el Santiago Bernabéu. El club amarillo apoya y apoyará a su jugador en esta situación y respetará su decisión de denunciar o no hacerlo.

Tras el puñetazo que Valverde le propinó a Baena al acabar el partido entre Real Madrid y Villarreal del pasado sábado, la entidad amarilla ha decidido que no denunciará al club blanco por este asunto. Además, respetará la decisión de Baena tanto si decide denunciar a Valverde como si decide no hacerlo. Una denuncia que en todo caso sería particular de una persona a otra ante la policía.

El Villarreal también alega que Baena está afectado tanto por la agresión como por por lo que se dice del supuesto motivo de la agresión, del cual afirma que es falso, como el propio jugador ha afirmado en sus redes sociales. El Villarreal también afirma que Baena desconocía la situación familiar de Valverde y «jamás se metería con algo así» con otro futbolista.

Por otro lado, el Villarreal no tiene constancia de que haya imágenes de vídeo de lo sucedido de algún teléfono personal. Allí hay cámaras de seguridad que son de Policía y solo tienen acceso ellos.