Las posibles sanciones a las que se expone Valverde

Cuando parecía que el duelo que enfrentó a Real Madrid y Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu había transcurrido dentro de la normalidad, tras el choque saltó la noticia de que había sucedido una agresión cerca de la zona de autobuses del coliseo madridista. Fede Valverde le propinó un puñetazo a Alejandro Baena. Una vez que los jugadores ya habían pasado por los vestuarios y se habían duchado, el uruguayo agredió al centrocampista del conjunto amarillo en contestación a una provocación que recibió por parte de su rival durante el partido.

«Dime ahora lo que me has dicho en el campo sobre mi hijo», fueron las palabras de Valverde antes de agredir a Baena. El pique entre ambos jugadores viene de lejos, concretamente de los octavos de final de la Copa del Rey. Aquel día, después de un encontronazo sobre el césped, Baena supuestamente le dijo a Valverde: «Llora ahora que tu hijo no va a nacer». El jugador del Villarreal ha negado esas palabras. Ahora, el jugador del Real Madrid se puede exponer a una sanción deportiva dependiendo de lo que haga el futbolista y el club amarillo.

Hay cuatro escenarios que se deben contemplar, ya que el árbitro no estaba presente, por lo que en el acta no se recogió absolutamente nada.

Sin denuncia a la Policía y al Comité

Si tanto Baena como el Villarreal no denuncian ni a la Policía, que recogió los datos de los implicados para dar fe de lo sucedido, ni al Comité de competición, todo quedará en nada y el jugador del Real Madrid no tendrá ningún tipo de sanción.

El Villarreal denuncia a Competición

Si el Villarreal sí denuncia al Comité de competición, éste sí podría entrar de oficio y sancionar disciplinariamente a Valverde. El uruguayo se expondría a una sanción muy dura que podría ir desde los cuatro partidos a varios meses sin poder jugar.

Baena denuncia a la Policía

Aquí se abre la vía penal. En ese supuesto, esta iría por encima del resto y el incidente pasaría a ser un tema judicial y evitaría una sanción inicial deportiva. Aquí podría entrar Antiviolencia, pero parece complicado que la sanción sea disciplinaria. Las imágenes están recogidas en las cámaras de seguridad del Bernabéu, que serían reclamada por las autoridades para visionarlas.

Denuncia a la Policía y al Comité

Esto también podría suceder. El jugador denunciaría a la Policía y el club al Comité. Es compatible, pero la vía penal iría por encima del resto, por lo que habría que esperar a ver qué decisión toma Antiviolencia, que podría pedir a Competición que entrara de oficio.