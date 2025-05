Juan Señor lamenta la muerte de De la Casa: «Era como si estuviera en el campo con nosotros»

Juan Señor y José Ángel de la Casa siempre estarán unidos por una narración inolvidable que inmortalizó el legendario periodista español que murió este lunes a los 74 años en Madrid por una neumonía tras luchar a lo largo de sus últimos años contra la enfermedad del Parkinson. El antiguo futbolista de la selección española, autor del gol que dio la clasificación a España a la Eurocopa de 1984 con el 12-1 contra Malta se unió al pésame que el deporte español generaliza por la pérdida de la voz que durante más de tres décadas hizo vibrar a millones de aficionados en las hazañas más importantes de los deportistas nacionales.

Señor se emocionó al recordar a su amigo, De la Casa, tras conocer su fallecimiento esta mañana en el Hospital Puerta de Hierro: «José Ángel no sólo narraba partidos, narraba emociones. Era una voz familiar, que entraba a nuestras casas con respeto, conocimiento y pasión. Compartimos momentos únicos. Él fue testigo de una generación que soñaba con hacer historia y supo contarla como nadie, siempre con una elegancia natural, sin estridencias. Se ha ido una voz que marcó nuestras vidas».

El ex futbolista español no pasó por alto aquel histórico golazo contra Malta que significó la clasificación de España a una Eurocopa en Francia donde acabó subcampeona, precisamente contra la anfitriona por 2-0: «Recuerdo más la voz de José Ángel gritando el gol que el gol en sí. Ese partido no sería lo mismo sin su narración. Era como si él también estuviera en el campo con nosotros».

Señor pierde un amigo con la muerte de De la Casa

En una entrevista concedida este lunes a Radio Marca, Señor aseguró que «el fútbol ha perdido una voz» y él personalmente «un amigo». De la Casa será eternamente recordado por sus increíbles narraciones y por ese desgarrador grito en el gol del 12-1, el cual calificó él mismo en una entrevista como su «gallo más famoso». «Cuando Señor anotó el duodécimo, surgió mi famoso gallo. Yo me desmelené como se desmelenaron los jugadores. Puedo decir que cuando vemos por televisión aquel partido se escucha bien. Lo peor es que 30 años después yo hubiera hecho el ridículo», contó en una charla antigua a ABC.