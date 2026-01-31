La jornada 24 de la Premier League: horario de todos los partidos y dónde ver por televisión en directo desde España

La Premier League se presenta con una jornada 24 que será apasionante con diferentes partidos que será una delicia para los amantes del deporte rey. Todos quieren seguir de cerca al Manchester United de Michael Carrick, pero también habrá que estar atentos a otros encuentros interesantes como el Tottenham – Manchester City o el derbi londinense entre el Chelsea y el West Ham. Es por ello que te contamos cómo ver por TV en directo desde España todos los encuentros del campeonato británico.

Leeds – Arsenal

La jornada 24 de la Premier League arrancará este sábado 31 de enero con tres encuentros que se jugarán a la misma hora. A las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, será retransmitido por televisión en directo desde España este Leeds – Arsenal a través del canal de pago Dazn 1. El conjunto londinense dirigido por Mikel Arteta sigue siendo el líder de la clasificación, pero tras su último pinchazo ahora ha visto cómo sus perseguidores se han acercado y por eso buscarán imponerse a un rival que trata de huir de los puestos de descenso.

Wolverhampton – Bournemouth

A través del canal de Dazn 3 todos los usuarios podrán ver desde España este partidazo de la jornada 24 de la Premier League Wolverhampton – Bournemouth. A las 16:00 horas (horario peninsular) del sábado 31 de enero arrancará este choque en el que el colista, que sólo ha ganado un partido en lo que lleva de temporada y que apunta a la Championship, se enfrenta al combinado que dirige Andoni Iraola y que está en tierra de nadie, sacando una buena renta a la zona de abajo y también algo lejos de los puestos europeos.

Brighton – Everton

Este sábado 31 de enero también se jugará otro partido a las 16:00 horas. El Brighton y el Everton, que ocupan puestos en mitad de tabla se ven las caras en un choque importante para ambos, ya que se enfrentan a una de sus últimas oportunidades para poder engancharse a la pelea que existe por clasificarse para puestos europeos. La mala noticia de este choque de la jornada 24 de la Premier League es que no será retransmitido en directo y será el domingo 1 de febrero a las 22:00 horas cuando la plataforma de Dazn lo ofrezca por primera vez en España.

Chelsea – West Ham

El sábado 31 de enero también se presentará con un apasionante derbi londinense entre el Todo lo que debes saber del Chelsea: quién es su dueño, su rivalidad con el Arsenal y en qué estadio juega y el West Ham. El encuentro arrancará a las 18:30 horas en Stamford Bridge y se podrá ver por TV en directo desde España por el canal principal de Dazn. Los blues quieren meterse en puestos de Champions League, pero para ello tendrán que ganar. Por su parte, los Hammers, con esa dupla que forman Paco Jémez y Nuno Espírito Santo esperan poder dar la sorpresa y encadenar su tercera victoria consecutiva para seguir en la lucha de salir de los puestos de descenso.

Liverpool – Newcastle

El sábado 31 de enero se cerrará con dos equipos que vienen de jugar partido entre semana en la Champions League. A las 21:00 horas se jugará este partidazo de la jornada 24 de la Premier League entre el Liverpool y el Newcastle en Anfield que se podrá ver por el canal de Dazn. Los reds arrancan esta fecha sextos y necesitan ir a por los tres puntos para mantenerse en la lucha de los puestos de arriba, mientras que las Urracas, dando la sorpresa, conseguirían empatar a puntos a los de Arne Slot.

Aston Villa – Brentford

La jornada 24 de la Premier League se reanudará este domingo 1 de febrero a las 15:00 horas con un emocionante Aston Villa – Brentford que se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn 3. Los de Unai Emery esperan hacerse fuertes en Birmingham y sumar una victoria para seguir soñando con ganar la competición, mientras que su rival tiene una ocasión de oro de dar un golpe sobre la mesa sorprendiendo a los Villanos y engancharse a la lucha por puestos europeos.

Manchester United – Fulham

A las 15:00 horas de este domingo 1 de febrero, a través del canal principal de Dazn, se podrá ver al nuevo equipo de moda de la Premier League. El Manchester United, que parece otro desde la llegada de Michael Carrick, espera poder sumar su tercer triunfo consecutivo y tratará de darle una nueva alegría a sus aficionados, pero no podrán confiarse, ya que el Fulham llegará con todo a Old Trafford para intentar dar la sorpresa.

Nottingham Forest – Crystal Palace

Este domingo 1 de febrero, también a las 15:00 horas, se disputará un emocionante Nottigham Forest – Crystal Palace. Ambos equipos están luchando por alejarse de los puestos de descenso y, lógicamente, el que consiga sumar los tres puntos, obtendrá un gran premio, aunque es verdad que son los locales los que más la necesitarían. Para ver este choque por televisión en España habrá que esperar al lunes a las 23:25 horas mediante el canal principal de Dazn.

Tottenham – Manchester City

El domingo 1 de febrero se cerrará a las 17:30 horas con un auténtico partidazo de dos equipos que vienen de jugar en Champions League entre semana. Sin duda, este Tottenham – Manchester City podría ser el partido más destacado de esta jornada 25 de la Premier League, aunque es igual de cierto que el Tottenham no está firmando un buen año y está en la zona baja de la tabla, mientras que los de Pep Guardiola están metidos en la lucha por el título. Todo se podrá ver desde España en directo por TV mediante Dazn.

Sunderland – Burnley

La jornada 24 de la Premier League la cerrarán el Sunderland y el Burnley este lunes 2 de febrero a las 21:00 horas en un choque que se podrá ver por televisión a través del canal principal de Dazn. Los locales están en la mitad de la tabla en una buena situación, pero el cuadro visitante está necesitado de una victoria para poder soñar con lograr la permanencia, aunque parece bastante complicado que puedan conseguirla.