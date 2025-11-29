La jornada 13 de la Premier League: dónde ver y en qué canal todos los partidos desde España

Esta jornada 13 de la Premier League se presenta apasionante y habrá dos derbis londinenses, pero, obviamente, el más destacado es el que jugarán en Stamford Bridge el Chelsea y el Arsenal, ya que son segundo y primero respectivamente. Te contamos la fecha, hora y canal de televisión para ver en directo desde España todos los encuentros que se disputan este fin de semana en el campeonato inglés.

Brentford – Burnley

Dos equipos que quieren evitar el descenso se enfrentan este sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas en un choque que se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn 3. El Brentford, que quiere alejarse de los puestos de la zona baja de la tabla, intentará lograr el triunfo ante un Burnley que arranca esta jornada 13 de la Premier League en la zona roja de la clasificación, aunque un triunfo a domicilio le permitiría abandonar la penúltima plaza.

Sunderland – Bournemouth

A la misma hora de este sábado 29 de noviembre, a las 16:00 horas, el Sunderland recibe al Bournemouth en esta jornada 13 de la Premier League. Los rojiblancos y los de Andoni Iraola están empatados a 19 puntos en la séptima y octava posición respectivamente, por lo que se trata de un choque que el que gane conseguirá meterse en puestos de competición europea. El duelo se podrá ver en el canal Dazn 2.

Manchester City – Leeds

Este sábado 29 de noviembre, a las 16:00 horas (horario peninsular), se disputará un apasionante Manchester City – Leeds en el Etihad Stadium en el que los de Pep Guardiola tratarán de llevarse los puntos para intentar seguirse acercando a un Arsenal que continúa liderando la clasificación de la Premier League. Este vibrante encuentro de la jornada 13 del campeonato inglés se podrá ver en directo a través del canal principal de Dazn.

Everton – Newcastle

En el canal principal de Dazn, este sábado 29 de noviembre, a las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias, se disputará un choque en el que se miden dos de los equipos con más historia de la Premier League. El Everton, que está en la mitad de la clasificación tendrá que medirse ante un Newcastle que está por debajo, por lo que a las urracas les urge empezar a ganar para no llevarse un susto en las próximas semanas y quedarse cerca del descenso.

Tottenham – Fulham

La jornada del sábado 29 de noviembre en esta decimotercera fecha de la Premier League se cerrará con un derbi londinense. El Tottenham, que está peleando por meterse en los puestos europeos en la clasificación recibe en su estadio la visita de un Fulham que está coqueteando con la zona de descenso. El encuentro arrancará a las 21:00 horas y se podrá ver por televisión en directo desde España por el canal principal de Dazn.

Crystal Palace – Manchester United

El domingo 30 de noviembre se abrirá la jornada 13 de la Premier League en Londres. El Crystal Palace, uno de los equipos revelación de esta temporada, que va quinto, recibe a un titán como el Manchester United, que está décimo, pero ambos sólo están separados por dos puntos, ya que hay máxima igualdad en el campeonato inglés. El choque se podrá ver por Dazn y comenzará a las 13:00 horas.

West Ham – Liverpool

El domingo 30 de noviembre continuará con un duelo en la capital de Inglaterra a las 15:05 horas. El West Ham, que ha arrancado la jornada 13 de la Premier League fuera de los puestos de descenso recibe a un Liverpool que no está nada bien y que está atravesando una crisis con la que espera poder acabar en Londres. El choque será retransmitido en directo por televisión a través del canal principal de Dazn.

Aston Villa – Wolverhampton

A la misma hora del domingo 30 de noviembre, a las 15:05, mediante el canal de Dazn 2, se podrá ver el encuentro entre el Aston Villa y el Wolverhampton de la jornada 13 de la Premier League. Los de Unai Emery ocupan la cuarta plaza de la clasificación y se miden al colista de la clasificación, que sigue sin saber lo que es ganar esta temporada, por lo que los de Birmingham son claros favoritos a llevarse los tres puntos.

Nottingham Forest – Brighton

El domingo 30 de noviembre habrá otro partido más a las 15:05 horas y el Notteingham Forest y el Brighton se enfrentan en un choque que se podrá ver por el canal Dazn 3 en directo por televisión. Los locales están rondando la zona baja de la tabla y tendrán que aprovechar el factor campo ante un cuadro que está mucho mejor que ellos y que está peleando por meterse en puestos de competiciones europeas.

Chelsea – Arsenal

La jornada 13 de la Premier League se cerrará con un auténtico partidazo en la capital de Inglaterra. El Chelsea, tras ganar al Barcelona, recibe en Stamford Bridge al Arsenal a las 17:30 horas, partido que se podrá ver por Dazn en directo desde España. Los blues van segundos en la tabla y los de Mikel Arteta son los líderes con seis puntos de diferencia entre ellos, por lo que una victoria de los gunners abriría un gran margen respecto a sus perseguidores.