Jordi Amat, el futbolista convertido en príncipe en Indonesia

La vida de Jordi Amat ha cambiado por completo. El que fuera jugador de Espanyol, Rayo Vallecano y Betis, entre otros, se nacionalizó indonesio hace poco aprovechando la ascendencia indonesia de su abuela. Unos meses más tarde, el futbolista nacido en Canet de Mar (Barcelona) se ha convertido en rajá de la Isla de Siau (Indonesia).

El tatarabuelo del futbolista también fue rajá de la Isla de Siau. Este título se transmite de forma hereditaria en línea descendente, por lo que el futuro de Amat estaba escrito. El futbolista nacido en España y nacionalizado indonesio sabía que era cuestión de tiempo que le llegara el momento de tomar los mandos y convertirse en rajá, que es el equivalente a rey en la isla indonesia.

El hecho de haberse nacionalizado indonesio le ha permitido poder pedir el cargo. Según informó el Consejo Real del Sultanato de Nusantara hace unos días, Amat ya tiene el título de príncipe heredero de forma oficial para convertirse en uno de los setenta rajás de Indonesia, aunque su intención es seguir jugando al fútbol y compaginar ambas cosas.

Amat se ha pronunciado sobre el tema y explica que de pequeño, cuando su abuela le contaba la historia, él se pensaba que era «un cuento y poco más». «De pequeño, la abuela me contaba que yo era el príncipe heredero, pero pensaba que era un cuento y poco más. No me va a cambiar mucho la vida», dice el futbolista en el programa Tot se mou, de TV3.

No obstante, el jugador internacional con Indonesia reconoce que este título «no está al nivel de los que nosotros conocemos como príncipe y no es comparable con el de los reyes de España. Mi misión es trabajar por el pueblo y hacer alguna aportación económica porque hay que hacer muchas cosas en la isla».