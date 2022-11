De Jong dispara contra los directivos del Barça: «Les culpo y no tengo nada que ver con ellos»

Frenkie de Jong ha vuelto a mostrar públicamente su disgusto con la directiva del Barcelona por sus intentos de venderlo el pasado verano al Manchester United y hacer caja en un momento de máxima necesidad. Concentrado con la selección de su país, el centrocampista ha dejado claro que no tiene relación con Joan Laporta ni con sus compañeros de junta, pero ha aclarado que eso no obstaculiza su idea de continuar muchos años en el equipo catalán.

«Yo culpo a esa gente, pero no tengo nada que ver con ellos. Sí, para mí son el Barça porque dirigen el club, pero no los veo cuando estoy en el club. No tengo nada que ver con ellos en mi vida diaria», explicó De Jong, mucho más relajado para explicar sus verdaderos sentimientos ahora que está alejado del día a día de su club.

Menos beligerante se mostró a la hora de valorar la postura de Xavi Hernández durante el pasado verano ante el sinfín de informaciones que daban a De Jong en Old Trafford. «Es cierto que Xavi dejó la puerta abierta a la posibilidad de mi salida porque nunca dijo: ‘Frenkie se queda’. Pero no le echo la culpa a Xavi. Nunca tuve la sensación de que estuviera en mi contra y creo que fue difícil para él hablar de todo esto», valoró.

Enric Masip lo niega

Además, el centrocampista neerlandés se reafirmó en su idea de continuar vistiendo la camiseta azulgrana durante mucho tiempo. «Estoy muy feliz en Barcelona. Cuando juego es genial y en cuanto al tema de vivir aquí, la vida es perfecta. Personalmente, yo me veo en el Barça ocho o diez años más», dijo en declaraciones a The European Lad.

Nada más conocer estas palabras, el adjunto a la presidencia del Barcelona, Enric Masip, salió en defensa de Laporta. «Puedo decir con conocimiento de causa que la persona del club que más ha defendido la continuidad y por supuesto la no venta de Frenkie de Jong ha sido una. Tiene nombre y apellido: Joan Laporta. Nunca se planteó venderlo, NUNCA, ni con la delicada situación del club», aseguró en sus redes sociales.