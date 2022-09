Frenkie de Jong y el Barça parece que acabarán entendiéndose, más bien el holandés, que entrará por el aro que le exige el club para rebajar su jugoso contrato, que crece temporada tras temporada acorde a lo firmado con la anterior Junta Directiva antes de su cese. El entuerto tuvo al centrocampista en el centro de la diana durante todo el verano, empujado a salir por este mismo motivo e incluso señalado por considerar fraudulento lo que había firmado.

El holandés pasaba a ser uno de los mejores pagados de la plantilla acorde a lo firmado con anterioridad, colocándole un gran contrato que desde el Barça no estaban dispuestos a asumir, de ahí que se intentó dar salida durante todo el verano al jugador. El Manchester United apareció como salvador pero De Jong rechazó la idea de salir a un club que no jugase Champions League, se llamase como se llamase. El Chelsea también se interesó pero no hubo acuerdo. Frenkie se quedaba.

Desde el arranque de temporada ha quedado patente que el futbolista ha sido relegado a un segundo plano tras el paso al frente que ha dado Gavi, titular por delante de él hasta el momento formando con Pedri y Busquets. El holandés es el cuarto mediocentro, opción tanto como interior como pivote para Xavi Hernández, e intenta recuperar su mejor versión para volver a ese estatus que parece perdido.

De Jong y el Barça han acercado posturas en las últimas semanas en relación a la revisión de su contrato, aunque todavía hay mucho que limar. Las negociaciones, según As, camina por buen camino y el futbolista está receptivo a esa reducción de su contrato con el fin de adecuarlo a la actual escala salarial y para así ayudar al club, que ya pasó dificultades este verano para poder inscribir a todos sus fichajes.

El contrato de De Jong ha sido un caso de Estado en el Barça este verano. Se especuló incluso con la posibilidad de que el club acudiera a los tribunales por éste y otros contratos firmados durante aquel momento como son los de Marc-André Ter Stegen, Clément Lenglet o Gerard Piqué. De hecho el portero alemán ha esquivado cualquier alusión a las negociaciones de sus contratos recientemente. El paso atrás del Barça en este sentido coincide con la aceptación de estos jugadores a negociar rebajas en sus contratos.

Con De Jong todo fluye y existe predisposición del jugador por ajustar ese gran contrato que ahora percibe y que seguirá creciendo en temporadas venideras, por lo que en las próximas semanas podrían darse a conocer el acuerdo de éste y otras revisiones de contrato que se han ido mencionado durante el verano. Capitanes como Jordi Alba y Sergio Busquets también trataron la posibilidad de reajustar sus emolumentos pero hasta el momento el club no ha anunciado ninguna renovación.

Cabe recordar que De Jong regresó a Barcelona antes de tiempo tras dejar la concentración de la selección holandesa a causa de lesión. El Barça informó este lunes que el holandés sufre una elongación en el semitendoso del muslo izquierdo y será baja, como mínimo, una semana. También han caído durante este parón de selecciones Jules Koundé, Ronald Araujo y Memphis Depay en una de los más virulentos virus FIFA que se recuerda por Barcelona.