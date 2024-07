Joao se reincorpora al Atlético…entrenando aparte

Joao Félix se ha reincorporado al Atlético, pero entrenando aparte, lejos de un grupo que, salvo excepciones -Lino-, no está con él. Al menino no le quieren ni el entrenador, ni sus compañeros ni por supuesto la afición y la situación no tiene vuelta atrás. El Aston Villa de Unai Emery, tal y como contó OKDIARIO, se perfila como el destino más probable para el futbolista más odiado por la grada rojiblanca.

Todo lo ha salido mal a Joao desde que en enero de 2023 lanzó un órdago y se marchó cedido al Chelsea. Fracasó en Inglaterra y, a su vuelta, jugó aún más fuerte despreciando al Atlético y diciendo públicamente -por órdenes de Mendes- que su sueño era jugar en el Barcelona. Lo consiguió, pero a las órdenes de Xavi tampoco ha demostrado ser el jugador diferencial por el que los rojiblancos pagaron en 2019 nada menos que 126 millones de euros aunque, eso sí, el destino quiso que le marcara a su ex-equipo tanto en Montjuic como en el Metropolitano.

A pesar de que tanto Jorge Mendes como el propio Joan Laporta hicieron lo imposible para que continuara en el Barça, la llegada del alemán Hansi Flick y las negociaciones para el fichaje de Nico Williams le cerraron aún más al menino las puertas del club azulgrana. En este escenario apareció el Benfica con una oferta muy a la baja, pero a última hora ha surgido el Aston Villa, que parece dispuesto a darle al delantero una última oportunidad siempre, por supuesto, que el Atlético se lo deje por un precio «asequible»

Joao viene de una Eurocopa decepcionante en la que no sólo ha sido residual, sino que además falló el penalti que eliminó a Portugal en cuartos de final ante Francia para culminar un año horrible para un jugador que tiene apenas 24 años, y que tiene contrato con el Atlético hasta 2029, tras haber firmado el pasado verano una ampliación por dos años -previa reducción drástica de su salario- antes de marcharse al Barcelona.

Tasado en 60 millones de euros, el Aston Villa parece muy lejos de llegar a esa cifra, pero el Atlético está atrapado y seguramente no tendrá más remedio que dejarlo salir por lo que le den porque es consciente de que para ellos es un futbolista perdido. Una verdadera lástima porque llegó a ser considerado un proyecto de crack mundial.