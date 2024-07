El Aston Villa, puerta de escape para Joao Félix

El Aston Villa de Unai Emery ha aparecido como puerta de escape para Joao Félix, con el que no cuenta el Atlético de Madrid, y que se ha convertido en un verdadero problema. El equipo inglés ha establecido contactos para su fichaje a través de su representante Jorge Mendes, que sigue trabajando en la opción del Barcelona, aunque es cada vez más difícil. El Atlético estaba negociando con el Benfica, que había surgido como una oportunidad para resolver el futuro del futbolista portugués.

No hay aún negociaciones entre los clubes, pero es cierto que el Aston Villa maneja el nombre de Joao como una alternativa para la próxima temporada. Se trata de una petición personal de su entrenador, Unai Emery, que cree en las posibilidades del menino a pesar de que su cotización ha caído en picado. Sería la segunda experiencia del portugués en la Premier tras la que tuvo en el mercado de invierno de la temporada 22-23 en el Chelsea, y que no acabó demasiado bien.

Mientras, Mendes aún no ha arrojado la toalla del Barcelona, que es la opción preferida por el jugador, que se encuentra actualmente de vacaciones tras haber disputado la Eurocopa con Portugal. Sin embargo es muy complicado que se pueda dar porque todos los esfuerzos del club azulgrana van dirigidos al fichaje de Nico Williams y no sólo no habría capacidad económica para ir a por Joao, sino que además no tendría sito en la plantilla de Hansi Flick.

El Atlético prioriza por encima de otras operaciones la salida de Joao porque es un jugador con el que no cuenta y que le supone un enorme gasto económico que condiciona además otras inversiones. De ahí que antes de que surgiera la opción del Aston Villa estuviera negociando un posible regreso al Benfica, aunque el club portugués carece del potencial necesario para efectuar una inversión importante por el delantero, al que traspasó al Atlético por 126 millones de euros en el verano de 2019, en la que ha sido la operación más ruinosa de la historia del club rojiblanco, que se daría ahora con un canto en los dientes si, cinco años más tarde, es capaz de recuperar algo más de una tercera parte del dinero que invirtió por el menino.