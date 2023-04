Jesé se estrena como goleador en Italia con una genial vaselina ante el Lecce de Umtiti

El que tuvo, retuvo. Jesé Rodríguez anotó su primer gol en la Serie A en el duelo disputado este domingo entre Lecce y Sampdoria. El ex del Real Madrid evitó la derrota de su equipo, colista del campeonato, con una vaselina genial a falta de un cuarto de hora para el final.

Jesé, que aún no había marcado como jugador de la Sampdoria, definió de forma espectacular dentro del área para introducir sutilmente el balón en el fondo de la red. Este gol dio un punto a una Sampdoria que es colista del campeonato italiano y que en las próximas semanas podría consumar su descenso.

No me importa lo que Jesé hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. pic.twitter.com/yr4CctdXAT

— David Mosquera (@renaldinhos) April 16, 2023