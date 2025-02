Jenni Hermoso irrumpe como imagen de España para la Eurocopa pese a no ser convocada desde octubre

La selección española femenina de fútbol ya conoce su segunda equipación para la Eurocopa de 2025, un diseño innovador presentado por Adidas y que ha sorprendido no solo por su estética, sino por la presencia de Jenni Hermoso en la campaña promocional de las equipaciones de España. La delantera madrileña, actualmente en las filas de Tigres, no ha sido convocada por Montse Tomé en las últimas ventanas internacionales, concretamente desde el pasado mes de octubre, pero no por ello ha dejado de ser una de las imágenes más representativas del fútbol español… y de la selección femenina.

La nueva camiseta de la selección española femenina de fútbol, que se utilizará en la Eurocopa de Suiza del 2 al 27 de julio, está inspirada en el movimiento cubista del siglo XX. La base es de un tono blanco roto, sobre el que destacan formas geométricas en rosa y gris. Este diseño simboliza, según Adidas, el inicio de una nueva era para la selección femenina, que llega a la gran cita continental como vigente campeona del mundo.

Entre las jugadoras que han participado en la campaña de presentación figuran nombres destacados como Athenea del Castillo, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira o Vicky López, habituales del combinado nacional. Sin embargo, la aparición de Jenni Hermoso ha sido la más llamativa, dado que no entra en los planes de Montse Tomé desde octubre, hace ya casi cuatro meses sin ir con España, y precisamente no fue llamada en la última lista de la seleccionadora.

La delantera madrileña no ha sido citada en las dos últimas listas de Montse Tomé. En diciembre, se quedó fuera de los amistosos ante Corea del Sur y Francia, y tampoco ha entrado en la convocatoria de febrero para los partidos de la Nations League contra Bélgica e Inglaterra. Su última aparición con la selección fue el 25 de octubre en el duelo ante Canadá, cuando jugó sólo 15 minutos. Antes, en la Nations League contra Italia, permaneció en el banquillo sin minutos. Desde entonces, su rol en el equipo ha quedado en un segundo plano, sin explicaciones claras por parte del cuerpo técnico.

A pesar de ello, Adidas ha incluido a Jenni Hermoso como una de las caras visibles en el lanzamiento de la segunda equipación de España. La marca alemana, que también patrocina a la jugadora, ha sido la única encargada de la presentación, ya que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aún no ha mostrado la indumentaria en sus canales oficiales.

La nueva equipación, además de sus tonalidades pastel y diseño abstracto, incorpora logotipos en azul marino, dorsales y el escudo monocromático de la selección. También llevará el parche que acredita a España como campeona del mundo. Uno de los detalles más significativos es el icono situado en la parte trasera del cuello, un homenaje al gol de Olga Carmona en la final del Mundial de 2023. La camiseta estará disponible en dos versiones: la oficial por 150 euros y la réplica por 100 euros.