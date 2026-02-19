Javi Poves se cachondea de la inhabilitación de la Federación: «Se van hasta a reír»

Javi Poves, presidente del Club Deportivo Colonia Moscardó, volvió a tener un encontronazo con la Federación a raíz de todo lo ocurrido contra el Rayo Majadahonda. Después de agredir a un rival y enzarzarse con el árbitro en pleno partido de Segunda RFEF, Poves fue sancionado de la forma más dura posible con dos años de inhabilitación y multa económica después de no respetar el castigo anterior.

A pesar de que no podía pisar un estadio durante ocho partidos, el presidente terraplanista obvió las advertencias y estuvo presente contra el conjunto madrileño. Sin embargo, su calentada llegó otra vez demasiado lejos: «¡Sacad pecho para la mierda de partido que habéis hecho! ¡Vienes a ganar 300 euros de mierda! ¡Avísame y te doy el triple para que me pites igual, que te entierro en dinero!», le gritó al colegiado.

Días más tarde, Javi Poves explicó la polémica frase: «No me gusta verme en estas situaciones, os lo juro. También se magnifica mucho. Lo que no se escuchó es que le decía en bolívares venezolanos que con 100 pavos tienes un metro cúbico de dinero. En euros no tengo para enterrar a nadie. El árbitro también me empezó a insultar, pero no es la primera vez que lo hacen», explicó.

🗣️ Javi Poves y la frase que le dijo a un árbitro 💭 ‘Si vienes aquí por 300 euros, te entierro en dinero’ 🇻🇪🤣 «No se escuchó que se lo decía en bolívares venezolanos…» 😅 «En euros no tengo para enterrar a nadie» 😳 «El árbitro me empezó a insultar» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/po5MiTK1Gf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 18, 2026

Sin embargo, Javi Poves ve que tiene una opción para que el juez le quite el castigo: «Si el juez que coge esto lo lee con detenimiento, se va hasta a reír. Yo he reincidido, no he quebrantado. Es verdad que, a lo mejor, ya ha llegado el momento de poner un poquito el freno. Me voy a ir del fútbol cuando yo decida, no lo van a decidir ellos», concluyó.