El mítico Mário Jardel, que fue dos veces Bota de Oro -en 1999 y 2002- ha reconocido públicamente el problema que tuvo con las drogas cuando todavía era futbolista en activo y desveló un suceso que le ocurrió en 2002. El delantero brasileño sufrió una sobredosis de cocaína y asegura que pasó siete días despierto a causa de ella.

«En 2002 tuve una sobredosis de cocaína y me quedé despierto durante siete días», comenzó explicando el que fuera ariete del Oporto o Sporting de Portugal, entre otros muchos clubes. «No soy un ejemplo. Contraté mujeres y me quedé en esa vida pensando que no me iba a pasar nada, que todo estaba bien», comentó un Jardel que sigue en la lucha para no recaer en esas ya viejas adicciones.

Este episodio sucedido en 2002 ocurrió cuando era futbolista del Sporting y a partir de ese momento cayó su carrera futbolística y fue dando tumbos por diferentes clubes. Equipos como Bolton, Ancona, Newell’s, Beira Mar y ligas como la brasileña, chipriota, búlgara o la australiana vieron de cerca el declive Mário Jardel.

«Soy muy consciente de mi problema, de mi lucha diaria», continuó relatando Mário Jardel en el programa Gran Hermano Famosos. «Lo que importa es que estoy vivo y que digo no a las drogas», concluyó el brasileño, lanzando un claro mensaje para que los espectadores no cometan sus mismos errores con las drogas.