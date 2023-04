James Rodríguez rescinde contrato con el Olympiacos

James Rodríguez abandona el Olympiacos. El club griego ha hecho oficial el adiós del futbolista colombiano que llegó al equipo el pasado verano. Tras una temporada algo irregular por parte del ex del Real Madrid, ambas partes han decidido llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato que vinculaba al cafetero con el club heleno por lo que James se convierte en agente libre desde ahora mismo.

«Olympiacos FC y James Rodríguez han decidido terminar su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia ‘rojiblanca’. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro. #Olympiacos #James #JR10 #Gracias», reza el escueto comunicado publicado por la entidad griega en sus redes sociales.

OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU

James llegó al Olympiacos en septiembre de 2022, después de rescindir su contrato con el Al-Rayyan. Allí ha coincidido con un viejo conocido de su etapa en el Real Madrid, Marcelo, aunque el brasileño también ha abandonado el club heleno recientemente. El rendimiento del colombiano ha ido de más a menos en esta etapa. Comenzó muy bien, cuajando grandes actuaciones, pero el rendimiento del colombiano ha caído en picado en los últimos meses.

Unas molestias musculares le han hecho perderse la mayoría de partidos entre los meses de febrero y marzo. Hasta la lesión había anotado cinco goles y cinco asistencias. Tras su vuelta, James había perdido protagonismo en el equipo aunque el principal motivo de su marcha apunta a las dudas del club heleno para renovarle debido a sus molestias musculares. Ahora, el colombiano se convierte en agente libre y puede fichar por cualquier equipo.

«Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré un miembro y bienvenido en la familia del gran puerto Pireo. Le deseo lo mejor al Olympiacos y mucho éxito en el futuro», aseguró James en un emotivo tuit de despedida.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) April 13, 2023