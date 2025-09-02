Insólito y surrealista: Memo Ochoa iba a firmar por el Burgos, salió a por un café y nunca volvió

Guillermo Memo Ochoa, histórico portero de la selección de México, ha protagonizado un episodio insólito en el mundo del fútbol justo cuando todo parecía listo para que se convirtiera en el fichaje estrella del Burgos CF. Según fuentes cercanas a la negociación, el guardameta de 39 años había llegado a la ciudad castellana para cerrar su contrato, que había preparado una presentación a la altura de un guardameta que ha participado en cinco Mundiales. La expectación era máxima, pero la historia dio un giro surrealista: Ochoa salió de las oficinas del club para tomar un café en un bar cercano y, sorprendentemente, nunca regresó, dejando plantada a la directiva y a los aficionados que ya soñaban con verlo bajo palos en El Plantío.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes, cuando las partes habían quedado en reunirse en las oficinas del Burgos CF para ultimar los detalles del contrato, que incluía, de acuerdo con versiones no oficiales, una duración de un año con opción a otro y varios bonus. Sin embargo, poco antes de la firma final, pidió una pausa argumentando que necesitaba despejarse y tomar un café, pero la realidad es que nunca volvió y su fichaje acabó en papel mojado.

El desconcierto enla directiva del Burgos fue mayúsculo. La expectativa pronto se convirtió en desconcierto y, más tarde, en molestia, pues el Burgos había trabajado semanas para convencer al guardameta de sumarse al proyecto y veía ahora cómo la operación se desmoronaba en el último instante. Las versiones sobre lo ocurrido no tardaron en multiplicarse. Algunos medios españoles sugirieron que Ochoa habría recibido en el último momento una llamada de otro club europeo con una oferta más atractiva, lo que explicaría su abrupta retirada.

La versión del entorno de Memo Ochoa

Sin embargo, desde el entorno de Memo Ochoa aseguran que el Burgos CF cambió las condiciones contractuales en el último momento, de ahí que el portero mexicano decidiera irse y no volver, porque no estaba de acuerdo con esas modificaciones que hicieron justo antes de proceder a firmar el contrato que le iba a unir al club de Segunda División por una temporada.

Todo parecía indicar que los contactos habían llegado a un acuerdo total antes de la desaparición del jugador. Sin embargo, según Alejandro Orvañanos, periodista de Claro Sports, la versión apunta a que la directiva del Burgos modificó en el último momento las condiciones del acuerdo verbal, lo que llevó al portero a detener la operación. El propio Orvañanos explicó que «no encontró claridad en el contrato. La información que tenemos es que en las últimas horas cambian un poco las condiciones que pone el equipo español y Guillermo Ochoa dice: ‘Pues no, así yo no voy a ir a este equipo’».