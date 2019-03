Inda: “Isco tiene un sobrepeso de 4 kilos y medio”

Zidane se ha encontrado con Isco con 4 kilos y medio de más sobre el peso que tenía en mayo del año pasado, cuando se mantuvo todo el mes de mayo en el mejor estado físico de su carrera según los parámetros que manejaban los médicos y nutricionistas del Real Madrid

Parecía abocado a salir del Real Madrid por la puerta de atrás en verano, pero la situación de Isco Alarcón puede dar un vuelco tras el regreso de Zidane al banquillo blanco. El malagueño tiene una oportunidad única -quizá la última- para renacer y demostrar qué quiere quedarse y ser importante en el conjunto merengue, y está en su mano aprovecharla y poner de su parte para recuperar su mejor estado de forma. Y es que aunque Isco fuera titular ante el Celta e incluso marcara el primer tanto, el centrocampista andaluz tiene 4,5 kilos de sobrepeso.

Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “Isco tiene sobrepeso, pero bastante. Una cifra importante para un jugador de primer nivel. Está 4,5 kilos por encima del peso que el Madrid, los nutricionistas y preparadores físicos consideran adecuado para el jugador malagueño”, confirmó. “Hay que decir también que se ha negado a pesarse. Unas fuentes me dicen en el último mes y otros en los últimos tres meses. Pero me dicen que se ha negado a pasar por la báscula”, siguió el director de OKDIARIO.

“El peso ideal es el que tenía en el mes de mayo del año pasado, previo a la final de la Champions. Hay cabreo por muchas razones y una de ellas es que no se quiere someter al pesaje que se hacen los jugadores”, continuó el director de OKDIARIO. “Media plantilla ya no está con él, todo lo contrario. El núcleo duro está muy cabreado con el jugador malagueño”, concluyó Eduardo Inda en el espacio que se emite en Mega.

Así se ha encontrado Zidane al malagueño, al que quiere recuperar desde ya. Isco pesa casi cinco kilos más que a finales de la temporada pasada, cuando el entrenador francés también pilotaba la nave madridista. En mayo de 2018 se mantuvo en el mejor estado físico de su carrera como profesional según los parámetros que manejaban los médicos y los nutricionistas del Real Madrid. Después se fue al Mundial, donde fue el mejor jugador de España pese a no poder lograr tirar de la Selección.

Isco se negó a pasar por la báscula con Solari

Pero esta temporada todo ha cambiado. Comenzó siendo titular y un hombre clave para Lopetegui, pero cuando el vasco fue cesado el castillo de naipes se derrumbó. Una apendicitis le frenó y luego con Solari el jugador no ha estado a la altura. El argentino apenas le dio oportunidades, pero tampoco el malagueño se ha comportado cómo debe hacerlo un jugador del Real Madrid, y seguro que es consciente de ello.

De hecho, en las últimas dos semanas de Solari como entrenador blanco, Isco se había negado a pasar por la báscula para pesarse e incluso llegó a hacer algún que otro desprecio a Antonio Pintus, preparador físico y hombre que goza de la confianza total de Zidane, algo que sumó en el expediente que le abrió el club tras no estar presente en la charla de Solari antes del partido ante el Ajax y no montarse con el equipo en el autobús. Con el historial de desplantes y esos 4,5 kilos de más, a Isco no le queda otra que trabajar, sudar y pelear para ganarse la confianza de Zidane. El galo ya ha dejado claro que en verano habrá cambios, y pocos tienen garantizada su continuidad…