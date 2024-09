Incendio en MotoGP: los pilotos cargan contra los comisarios tras el toque de Bastianini con Martín

El polémico adelantamiento de Enea Bastianini a Jorge Martín en Misano sigue trayendo cola. Los pilotos de MotoGP han puesto el grito en el cielo después de que el Panel de Comisarios no sancionara al italiano. La Bestia salió impune de esta acción que le costó la victoria al español, después de echarle de la pista en la última vuelta. Aleix Espargaró y Marc Márquez, fueron los más críticos, creen que el 23 debería haber sido castigado con perder una posición.

«No entiendo qué hacen los comisarios, estoy muy decepcionado», comenzó diciendo Il Capitano después de ver cómo Enea echaba fuera de la pista al que heredará su Aprilia el año que viene, Martín. Lo que más le molestó a Aleix es que el Panel de Comisarios, liderado por Freddie Spencer hasta el final de esta temporada, no se molestara en investigarlo antes de decretar que fue lance de carrera: «Me sabe muy mal lo que ha pasado. No tengo palabras, un piloto toca al otro, los dos se van fuera, y ni siquiera se molestan en investigarlo; no tiene sentido».

Pero, lo peor, según Aleix, es el mensaje que mandan los comisarios al permitir este tipo de adelantamientos: «Aparte de la acción, estoy un poco preocupado por el mensaje que están enviando a todos los pilotos. Nos están diciendo que puedes hacer lo que quieras, incluso sacar fuera a un oponente, y este es un anuncio muy peligroso. Esto es el resultado de la incompetencia de los comisarios al hacer su trabajo. Sí que es difícil de adelantar, pero si tocas a otro piloto y los dos os vais fuera, no se trata sólo de motos».

QUÉ FINAL DE CARRERA 🤯🥵😱 Enea Bastianini adelantó a Jorge Martín con toque incluido para ganar… Y el 89 respondió con un corte de mangas #EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/o4IfpmEAwR — DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2024

Por su parte, Marc Márquez dejó claro que no fue justo que Bastianini se escapara sin castigo alguno después de haber echado fuera de la pista a Jorge Martín. El leridano cree que debería haber sido sancionado con perder una posición porque La Bestia también se sale de pista: «En mi opinión, aunque para el campeonato perjudique, creo que es un drop one position (ceda una posición), porque Enea no se ha mantenido dentro de la pista, se ha ido fuera también», explicó.

Marini también pide sanción para Bastianini

No solo los pilotos españoles apoyaron a Jorge Martín y pidieron sanción para Bastianini, también se sumó a ellos Luca Marini, hermano de Valentino Rossi. El piloto del Repsol Honda considera que la acción de su compatriota debería de haber sido penalizada porque «si Martín no hubiera levantado la moto, se habría caído». «Solo lo he visto una vez, pero mi opinión es que es injusto sacar de la pista a otro piloto», aseguraba sobre la maniobra de Enea.

«Ciertamente, es mejor para Pecco y me alegro por él», añadió entre risas. Pero eso no quita que en su opinión la acción debería de haber sido castigada aunque no se fueran al suelo: «Vamos en una dirección en la que es cada vez más difícil adelantar. Entiendo las dificultades de Enea, especialmente en esta pista, pero si Martín no hubiera levantado la moto, se habría caído. Jorge tuvo que sacrificarse para que Bastianini fuera penalizado, porque si se hubiera ido al suelo habría habido penalización. Martín se quedó de pie y Bastianini no fue castigado, pero la maniobra no cambia y esto me parece un sinsentido».

En última instancia, Marini pidió a los comisarios que mantengan estas normas hasta el final y si vuelve a suceder algo parecido en Indonesia, sea quien sea, que apliquen la misma decisión: «Sólo pido que las reglas sean claras: si es así, que sigan así al menos hasta final de temporada, entonces podremos hablar de ello para encontrar una mejor solución. Si alguien hace lo mismo en Indonesia espero el mismo trato».

La reacción de Jorge Martín y Enea Bastianini al momento del corte de mangas «Toma, pa ti»#EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/qF8ncezH5E — DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2024

Una conversación pendiente

Álex Márquez, por su parte, cree que los pilotos tiene que hablar sobre este tipo de acciones para establecer ellos mismos los límites: «Con las reglas que tenemos ahora, no hay penalización. Pero los pilotos tenemos que hablar sobre ello para poner algún límite», dijo el 73.

Mientras, Pedro Acosta, va más en la línea opuesta al resto, no ve nada punible: «Es un adelantamiento como los de antes. El de Valentino con Sete Gibernau o el Marc con Lorenzo. Yo no lo veo sancionable porque no me lo han hecho a mí, a lo mejor si me lo hubieran hecho a mí lo vería diferente».

Para Pecco Bagnaia, gran beneficiado de esta acción tras su caída porque Enea le hizo perder a Martín cinco puntos en el campeonato, tampoco lo ve sancionable y atacó al 89 por sus adelantamientos el año pasado: «Creo que es un adelantamiento de carrera, nada extraño, nada diferente en comparación con lo que Jorge ya ha hecho en el pasado. Conmigo la temporada pasada en la primera vuelta del sprint de Qatar y en India, hizo lo mismo. Así que creo que esta vez el Panel de Comisarios ha tomado una decisión correcta», concretó.