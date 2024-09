Bagnaia se impone a Jorge Martín al sprint en Misano y Márquez roza el podio

Pecco Bagnaia se ha llevado la victoria al sprint en el Gran Premio de Emilia-Romaña de MotoGP. El piloto italiano consigue el triunfo en casa tras batir a Jorge Martín en una bonita batalla entre los dos líderes del campeonato. Enea Bastianini acabó tercero, por delante de un Marc Márquez que logró remontar hasta la cuarta plaza pero no pudo batir a las Ducati 24. Acosta redondeó un gran día con un magnífico quinto puesto.

Gran salida de Jorge Martín superando a Pecco Bagnaia y llegando primero al paso por la curva uno. El poleman perdió varias posiciones y cayó hasta la tercera plaza por detrás de Brad Binder. El sudafricano jugó muy bien su carta de la salida y se colocó segundo, delante de las dos motos del Ducati Lenovo. Pero las Desmosedici tenían más ritmo y tardaron poco en pasarle. Eso sí, este adelantamiento sirvió para que Martinator cogiera ventaja y se escapara a casi siete décimas en los primeros giros.

Quien también salió muy bien fue Marc Márquez. El ilerdense salía desde la tercera fila, igual que hace dos semanas, pero esta vez lo hacía desde el lado izquierdo, en el séptimo puesto, tras una caída en la Q2. Pero mister remontadas volvió a hacer honor a su nombre y se situó quinto al paso por la primera curva. Algo más le costó pasar a la KTM de Binder, pero lo consiguió en la segunda vuelta para situarse cuarto. A partir de ahí intentó seguir la estela de Bastianini para luchar por el podio.

La Bestia parecía tener algo más que el 93 y consiguió dejarle atrás. En apenas unas vueltas, el 23 ya le metía más de un segundo al piloto de Gresini Racing con la Ducati 2024. Mientras tanto, por delante, Pecco Bagnaia abría el gas a fondo para dar caza a Jorge Martín. El ritmo de ambos era altísimo, pero el italiano reducía poco a poco la diferencia hasta darle caza a siete vueltas del final.

Martinator sentía el aliento del vigente campeón de la categoría en el cogote. Pero un pequeño susto de Pecco le dio algo de aire al español. Aunque ese margen era escaso y el italiano le volvió a dar caza a cinco del final, y esta vez sí que le paso. Jorge apenas pudo presentar batalla para evitar el adelantamiento. El de San Sebastián de los Reyes cometió un error, se abrió demasiado y Bagnaia entró por el interior. A Jorge le pesó el aviso de track limits y eso le costó la victoria.

