Salen a la luz las imágenes de la cámara de seguridad con las que Mauro Icardi pilló a Wanda Nara siéndole infiel con un compañero de equipo del delantero, concretamente Keita Balde, con el que jugó en el Inter de Milán. En Argentina no se habla de otra cosa. En las capturas que se han publicado en la prensa, se aprecia perfectamente al citado jugador, con el que según Icardi su ex mujer mantuvo relaciones durante dos años pese a estar casada con él.

Mauro Icardi se ha hartado de Wanda Nara y destapó en los tribunales que la argentina le fue infiel durante dos años con otro futbolista. El delantero del Galatasaray, que ahora está lesionado, habría aportado varios vídeos en los que se demuestra que su ex mujer se acostaba con un compañero de equipo de Icardi en el piso que éste tiene en Milán. Todo ello, para defenderse contras las acusaciones de que las infidelidades de Icardi habían hecho que Wanda Nara enfermara.

Icardi ha cambiado de estrategia y no se va a limitar a encajar golpes, sino que ha pasado a la acción. El futbolista ha desvelado que Wanda Nara le fue infiel durante mucho tiempo, y que incluso sucedió antes de que el tuviera aquel sonado affaire con la China Suárez. Icardi aprovechó los mensajes que Wanda filtró de Nora Colosimo, su madre, para pasar al ataque. «Si vamos a echar en cara cosas, me parece que tenés poco para decir de mí como padre, marido, yerno o lo que quieras. Quién te dijo que la enfermedad no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milán con un ex compañero mío. Tengo los videos», comenzó respondiendo Icardi a su ex suegra.

Wanda le decía a Icardi que Keita Baldé (casado c/ 2 hijos chicos) iba a su casa sólo a tomar mate con ella..🤌🤣

Wanda le decía a Icardi que Keita Baldé (casado c/ 2 hijos chicos) iba a su casa sólo a tomar mate con ella..

Y tuvo el tupé de destruir a La China POR LO MISMO?!!!

«Quizás le pasó también por mantener una doble vida durante tres años con el que hoy termina siendo su novio. O quizás con todos los que sé… Y chateaba por WhatsApp, Instagram y videollamada. Quién te dice que con todo eso de guardar los secretos no le causó estrés qué desencadenó en la enfermedad que dijo Fundalep», se despachó. Y va más allá: «El culpable soy yo por haber perdonado, aguantado muchas cosas, haber luchado por una familia, en donde había tres nenes que los crié desde bebés, por haber aguantado cada cosa con tal de que estemos bien y bancandome la mierda yo».

Cabe recordar que hace un tiempo se filtró un audio que Keita Baldé le mandó a Wanda Nara. «Yo he sufrido este periodo sin poder saber cómo estabas, cómo te iba, qué te pasaba, y saber de ti un poco. Es una preocupación de cómo podrías estar y como están yendo las cosas», se escuchaba. «Si veo que la gente habla mal de ti, o que inventan cosas, odio eso. Porque no me gusta y no es verdad. No es que todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que eres y el corazón bueno que tienes. Eres una mujer maravillosa, de verdad, tienes un corazón increíble», finalizaba.

Y es que hace unos años ya salió a la luz ese supuesto romance entre Wanda Nara y el ahora atacante del Sivasspor, que la pasada temporada militó en el Espanyol y que años atrás compartió vestuario con Mauro Icardi en el Inter de Milán. De hecho, el argentino avisó a la mujer de Keita de que su marido le estaba engañando, aunque después perdonó a Wanda Nara y volvió con ella por enésima vez.