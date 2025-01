Icardi presenta por sorpresa a su nueva novia… ¡una famosísima actriz y cantante!

Mauro Icardi confirma por sorpresa su romance con la famosa cantante y actriz Eugenia la China Suárez, con la que ya tuvo una aventura años atrás. El delantero del Galatasaray lo hace publicando varias fotos de esa mujer junto a sus hijas pasando unos días en Argentina y en actitud cariñosa. El futbolista ha publicado un duro comunicado contra su ex mujer, Wanda Nara, a la que acusa de vertir «falsedades» sobre él en cuanto a la relación con sus hijas, y ambos se verán las caras en los tribunales.

En los últimos días, tanto Icardi como la China Suárez compartieron diversos contenidos en redes sociales que sugerían su relación. Finalmente, el futbolista oficializó el romance y aprovechó para lanzar un fuerte ataque contra Wanda Nara por lo ocurrido durante las últimas semanas con las hijas que tienen en común, harto de que ella publique «falsedades» acerca de esos temas familiares.

Ahora si, team Mauro Icardi. Que sea feliz con la China Suarez. Sí, en su momento cometió un error, gravísimo, pero desde ese entonces y hasta hoy él quiso recomponer la familia, Wanda Nara lo basureó cuanto pudo y engañó como venganza con su ex compañero de equipo y L-Gante. pic.twitter.com/zOFcvKvHrd — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 9, 2025

«Mis hijas buscaban a Eugenia en YouTube y Spotify para escuchar sus canciones. Se hicieron fans de ella y tengo pruebas de ello, aunque prefiero proteger la privacidad de mis hijas», afirmó. El jugador expresó su dolor por la manipulación psicológica que, según él, Wanda Nara ejerce sobre sus hijas. «Confío en la Justicia. Me han intentado ensuciar, pero con la verdad siempre salimos victoriosos», asegura Icardi.

«Como todos saben, no es mi estilo ventilar temas relacionados con mis hijas, ya que siempre hemos respetado lo dispuesto por un Juez y un Defensor de Menores. Sin embargo, me veo obligado a responder ante todas las crueles mentiras que la madre de mis hijas está difundiendo. No puedo permitir que mi silencio sea interpretado como aceptación de sus falsedades», inició Icardi señalando a Wanda Nara.

Y va más allá relatando varios episodios: «Me excluyeron de mi departamento con una denuncia falsa de violencia. Además, esa madrugada, antes de ser operado de una lesión de rodilla, sufrí otro allanamiento con la acusación de posesión de armas, que resultó ser negativa. No tenía armas, no violenté a nadie, estaba durmiendo solo», aclaró.

Por otro lado, Icardi señaló que, pese a que la justicia había determinado que sus hijas debían estar con él el 13 de diciembre, Wanda no se las entregó y permaneció incomunicada hasta el 17 de diciembre mientras viajaba con su «novio» por Europa. Según el jugador, Wanda Nara había mantenido una relación extramatrimonial durante tres años mientras le aseguraba a él y a sus hijas que solo era «un amigo». Obviamente, se trata de L-Gante, al que también habría sido infiel Wanda Nara según Icardi.