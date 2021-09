Un gol de Icardi en el descuento dio la victoria al PSG ante el Lyon en un partido en el que Pochettino retiró a Messi con 1-1 en el marcador en el minuto 75′. El Lyon se adelantó gracias a un gol de Paquetá, Neymar empató de penalti y el delantero argentino dio los tres puntos a los parisinos en el descuento. Mbappé volvió a ser pitado por el Parque de los Príncipes, estadio que vio el primer partido de un Messi que se retiró bajo visibles gestos de enfado cuando el técnico le sustituyó.

Después del gatillazo en el estreno de la nueva MSM en Champions, el PSG se presentó en el Parque de los Príncipes para medirse al Olympique de Lyon con su delantera de ensueño compuesta por Messi, Neymar y Mbappé. El futbolista pretendido por el Real Madrid fue de la partida pese al par de patadas sufridas en Brujas por las que tuvo que abandonar el duelo europeo después del descanso. Esta era la primera ocasión que los tres tenores eran titulares en la liga francesa y además este era el debut del nuevo ’30’ como titular ante su afición.

Así que el partido tenía su miga pitos a Mbappé en el calentamiento incluidos. La estrella francesa volvió a sufrir la ira de una afición que le castigará con música de viento mientras no renueve su contrato con el club parisino. Y eso no pasará… salvo una oferta imposible de rechazar proveniente de Qatar. Con Mbappé como referencia ofensiva, Messi fue el más activos de todos los atacantes parisinos en los primeros minutos. El ex del Barcelona tuvo en sus botas una de las primeras ocasiones del partido y a la media hora Lopes evitó con una muy buena parada con el pie el primer tanto del argentino.

Pero la jugada de la primera parte llegó sobre el minuto 36, cuando Messi mandó al larguero una falta transformada de forma magistral. El argentino se preparó para el lanzamiento, el Parque de los Príncipes contuvo la respiración y el balón se fue a parar a la escuadra izquierda de la portería defendida por Lopes. El gol del argentino estaba más cerca… pero llegó el gol de Lucas Paquetá. Al regreso de los vestuarios, el delantero brasileño puso por delante al Olympique de Lyon y el PSG quedaba condenado a la remontada.

El PSG se desmelenó aún más tras el gol del Lyon y esta ofensiva desembocó en un penalti a favor del conjunto local que tiró Neymar. Y lo marcó. Era el minuto 66 de partido y restaba menos de media hora para la finalización del choque. El conjunto parisino no podía volver a pinchar y Pochettino prescindió de Messi en pleno intento de sacar los tres puntos. La cara del argentino en el banquillo evidenciaba que el cambio no le sentó muy bien. Tuvo que esperar al descuento el PSG para ganar el partido. No estaba invitado a la fiesta, pero ahí apareció Icardi para darle los tres puntos a un conjunto parisino que aún tiene mucho trabajo por delante.