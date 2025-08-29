Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Alavés - Atlético de Madrid de la Liga Este Alavés - Atlético de Madrid corresponde a la jornada 3 y se jugará en Mendizorroza El Atlético de Madrid sigue buscando ganar su primer partido de la temporada

El Atlético de Madrid sigue buscando su primera victoria de la temporada y tendrá que intentar lograrla contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza en la jornada 3 de la Liga. Una vez acabe el encuentro los internacionales tendrán que acudir a la llamada de sus selecciones, por lo que el fútbol español no regresará hasta dentro de dos semanas y los del Cholo Simeone esperan sumar un triunfo antes dese ese parón. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque entre los de Vitoria y los colchoneros.

Cuándo juega el Alavés – Atlético de Madrid: el partido de la Liga

El Atlético de Madrid viaja hasta Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés en el partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga. Los pupilos del Cholo Simeone continúan sin saber lo que es ganar tras haber perdido en la primera fecha y haber empatado en el Metropolitano contra el Elche. Es por ello que los rojiblancos ya no tienen margen de error y quieren irse al parón de selecciones con un triunfo en su casillero. Delante tendrán al conjunto babazorro, que se estrenó esta temporada con triunfo frente al recién ascendido Levante, mientras que ya una semana después cayeron derrotados frente al Real Betis.

A qué hora juega hoy el Alavés – Atlético de Madrid

La Liga ha programado este apasionante Deportivo Alavés – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 3 del campeonato liguero para este sábado 30 de agosto. El organismo que preside Javier Tebas fijó este choque en el horario de las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este encuentro entre las aficiones y que todo pueda comenzar de manera puntual en Mendizorroza.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Alavés – Atlético de Madrid

Movistar+ fue uno de los operadores que se hicieron con una parte de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país una parte del campeonato nacional. Este Alavés – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga se puede ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que está disponible en la plataforma de este medio de comunicación. Eso sí, hay que tener en cuenta que es de pago y habrá que tener activa la suscripción, por lo que el choque del Atleti no se podrá ver gratis.

Además, todos aquellos hinchas del conjunto babazorro, del colchonero y amantes del fútbol español en general también podrán ver este Alavés – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tiene su página web disponible para acceder con un ordenador de una manera cómoda, rápida y sencilla.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te ofreceremos la mejor información diaria sobre la actualidad del conjunto rojiblanco y de todo lo que suceda en el campeonato liguero. Una vez acabe este frenético Alavés – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 3 de la Liga publicaremos la crónica y las reacciones importantes que nos lleguen desde Mendizorroza.

Dónde escuchar por radio en directo el Alavés – Atlético de Madrid

Todos los hinchas que sigan al cuadro babazorro o a los pupilos del Cholo Simeone que no puedan ver por televisión en directo o por streaming y en vivo online el Alavés – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga también podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, la Ser u Onda Cero también conectarán con Mendizorroza para contar todo lo que esté sucediendo en este choque.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Alavés – Atlético de Madrid

El Estadio de Mendizorroza, situado en la ciudad de Vitoria, será el campo donde se dispute este apasionante Deportivo Alavés – Atlético de Madrid de la jornada 3 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1924, por lo que el año pasado celebró su centenario. Tiene capacidad para recibir a algo menos de 20.000 aficionados y este sábado se espera un gran ambientazo para este choque en el que se verán las caras contra uno de los equipos con más historia del fútbol español y que dirige el Cholo Simeone.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Víctor García Verdura para que dirija la contienda entre el Alavés y el Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 3 de la Liga. Al frente del VAR estará Pablo González Fuertes, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se le escapen a su compañero y así, si es necesario, recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará instalado en la banda del Mendizorroza entre los banquillos de los babazorros y colchoneros.