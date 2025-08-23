Simeone: «Me voy jodido, pero con paciencia y tranquilidad encontraremos los resultados»

Rafa Mir culminó un contragolpe sensacional y como el fútbol no va de merecimientos, sino de hechos, los de Simeone se fueron desvaneciendo y acabaron entrando en barrena. Simeone y su Atlético se fueron con la «lección aprendida» de Cornellá, pero la realidad les pone de nuevo ante los libros. Deben seguir estudiando. La contundencia, siguiente lección del temario.

«Me quedo jodido porque quería ganar. Creo que hicimos méritos para ello. El portero tuvo dos paradas importantes, más allá de todas las situaciones que tuvimos de gol. Nos equivocamos en el sol suyo, fue un error nuestro. Al final del partido fue más difícil porque estaban muy hundidos. Nos vamos con mal sabor», expresó Simeone.

La falta de contundencia en ambas áreas castigo a los colchoneros. «Tenemos un punto y me agarro de las cosas que vamos mejorando. Del partido del Espanyol al de hoy hubo un crecimiento. Tenemos gente nueva y joven a la que meter en el equipo. El resultado que es lo importa a todos no está. Tenemos que seguir teniendo paciencia y cuando aparezca la contundencia, que en esto es clave, sacaremos más puntos».

Se llegaron a escuchar ciertos tímidos tras el pitido final. Los hinchas se marcharon del Metropolitano con un sabor amargo, impropio de lo que las ilusiones veraniegas presagiaban.»Nos sentimos igual que la afición. Dimos todo para poder ganar. No tengo ninguna duda de que en la búsqueda de seguir mejorando nos acompañarán los resultados. Hicimos dos partidos que merecimos, al menos, no perderlos», indicó Simeone.

«La contundencia por momentos aparece naturalmente y por momentos se traba. Si recordamos todas las jugadas de gol que tuvimos, fueron varias. Lo bueno es que no hablamos de que no atacamos, no presionó, no fue protagonista, no generó juego… Estamos en el camino que hay que atravesar», añadió.

No obstante, Simeone decide ver la botella medio llena. «Con tiempo, paciencia y seguir insistiendo en el camino. Ellos no tuvieron situaciones de gol más allá de la ocasión que marcaron. Estamos en el camino de querer mejorar y crecer. Tenemos que tener paciencia y forzar para que le equipo de a poco mejore y tengamos los puntos que necesitamos. Tengo claro que con paciencia y tranquilidad encontraremos resultados».