Josema Giménez vuelve a recaer: no se le espera hasta octubre mínimo y éste ya es un problema crónico en el uruguayo, que jugó su último partido el 20 de junio ante Seattle Sounders en la segunda jornada del Mundial de clubes. Sólo disputó la primera parte, ya que no compareció tras el descanso y desde entonces permanece fuera del equipo sin que se haya dado ni siquiera a conocer oficialmente la naturaleza de su lesión. 190 partidos por lesión o enfermedad se ha perdido ya el charrúa, que cumple este año su 13ª temporada en el Atlético.

Atendiendo a su derecho a la privacidad, Giménez no ha autorizado al departamento de comunicación del Atlético a que facilite la menor información sobre su problema físico, aunque lo que sí ha trascendido es que el pasado viernes, durante el entrenamiento, sufrió una recaída que le va a retrasar en un mes más su vuelta a los terrenos de juego. Al uruguayo se le esperaba para el partido ante el Villarreal, inmediatamente después del parón, pero ahora como mínimo habrá que esperar hasta octubre…siendo generosos.

Simeone, consciente de un problema que se lleva repitiendo temporada tras temporada con el jugador, ha optado por la solución de reciclar al recién fichado Pubill, que llegó del Almería como lateral derecho, para la demarcación de defensa central, aprovechando su altura y envergadura. De momento la pareja de titulares la forman Le Normand y Hancko, pero Pubill es la primera alternativa y, a la vista de la evolución de Giménez, no sería de extrañar que muy pronto tomara la alternativa.

Josema Giménez, que enero cumplirá 31 años y que tiene contrato en vigor con el Atlético hasta 2028, pareció recuperarse de sus problemas endémicos con las lesiones la pasada temporada, en la que jugó 39 partidos entre todas las competiciones, pero ahora parece que vuelve al punto de origen. De momento ya se ha perdido las tres primeras jornadas de Liga y parece que la lista se va a alargar sensiblemente. Una mala noticia para Simeone y para el Atlético ya que el uruguayo, estando sano, es indiscutible en el centro de la defensa.