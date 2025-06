El bonito gesto de Dembélé en el Mundial con Minoungou, el jugador tuerto del Seattle Sounders

El Mundial de Clubes 2025 nos está dejando algunos momentazos para el recuerdo durante esta fase de grupos, algunos como el vivido en la última jornada entre el PSG y el Seattle Sounders, donde los parisinos vencieron por 0-2 al conjunto estadounidense. Fue al finalizar este encuentro cuando Ousmane Dembélé, que no jugó el partido, protagonizó un detallazo con Georgi Minoungou, conocido extremo del Sounders por su condición, tuerto de un ojo.

Minoungou es un fan acérrimo del francés, uno de sus ídolos futbolísticos, algo que conocimos en las últimas semanas previas al Mundial de Clubes. Dembélé conocía la historia de Minoungou y no dudó en brindarle la oportunidad de conocerle una vez concluyó el encuentro entre el PSG y el Seattle Sounders, regalando el candidato al Balón de Oro su camiseta, charlando unos minutos con él y haciéndose una fotografía que inmortalizó el momento.

«Me alegra que estés aquí. Me encanta Dembélé desde que tengo 13 años, sólo veo sus vídeos. Incluso antes de este partido contra el PSG, estuve viendo sus vídeos de mejores jugadas», fueron las palabras de Minoungou tras su encuentro con Dembélé, completamente inspirado y contento por poder charlar y fotografiarse con uno de sus ídolos, reconociendo que las jugadas y goles del francés son para él una motivación cada vez que salta al terreno de juego.

El encuentro entre ambos estaba pactado. Minoungou esperó paciente tras el partido a que Dembélé bajara a la zona donde se encontraba. Fue ahí cuando ambos se dieron un gran abrazo al encontrarse, el francés le entregó una camiseta suya, se hicieron una foto y pudieron conversar durante unos minutos. El marfileño estaba muy nervioso, excitado por poder charlar con su ídolo, y el extremo del PSG tuvo que tranquilizarle en varias ocasiones. Estaba todo bien.

La historia de Minoungou es reciente. El marfileño lleva apenas dos años con un ojo tuerto. De hecho fue en España, durante una pretemporada con el Seattle Sounders cuando, tras una infección, comenzaron sus problemas oculares. «Fue uno de mis momentos más difíciles. Entrenamiento tras entrenamiento, mi ojo empezó a tener problemas y tuve que operarme», confesaba en su día, narrando cómo fue aquel episodio que acabó por privarle de la visión de uno de sus ojos, aunque con el otro, su ojo derecho, ve con total normalidad.

«No me afecta en absoluto. Mi ojo izquierdo no funciona, pero sigo trabajando», expresa Minoungou, que tras años de esfuerzo logró su primer contrato profesional el pasado año de la mano del Seattle Sounders. Ante el PSG no jugó titular pero sí saltó en los últimos compases, a falta de poco más de 20 minutos para el final del partido, tiempo suficiente para demostrar ante todos que su limitación no existe una vez que pisa el terreno de juego, que su físico y talento va más allá. Minoungou es sin duda uno de los grandes ejemplos de superación que ha dado este Mundial de Clubes 2025, seguro vendrán más.