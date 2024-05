Horario Alcaraz – Korda: dónde ver en directo y a qué hora es el partido de tenis de Roland Garros

Después de que se suspendiesen partidos este miércoles, Carlos Alcaraz ya tiene rival. El tenista murciano se tendrá que enfrentar a Sebastian Korda en la tercera ronda de Roland Garros 2024 y será su próximo obstáculo para alcanzar ese objetivo que tiene marcado entre ceja y ceja, que es ganar por primera vez este segundo Grand Slam del año.

A qué hora es el próximo partido de Carlos Alcaraz: horario del partido de tenis

Carlos Alcaraz ha arrancado con buen pie Roland Garros 2024 y ya se ha plantado en la tercera ronda del segundo Grand Slam del año. El murciano comenzó su participación en este torneo parisino imponiéndose por la vía rápida a Jeffrey John Wolf en tres sets (6-1, 6-2 y 6-1). De esta manera parecía que dejaba atrás todas aquellas dudas con sus lesiones, pero lo vivido en la segunda ronda contra Jesper de Jong fue un toque de atención para el de El Palmar.

Y es que en su segundo partido en esta edición de Roland Garros Carlos Alcaraz se llevó un pequeño susto ante Jesper de Jong, pero el murciano lo solventó el choque ante el holandés. El tenista español consiguió acabar superando en cuatro sets (6-3, 6-4, 2-6, 6-2) al 176 del ranking de la ATP y consiguió así su pase a la tercera ronda del mítico campeonato francés, del cual ya han eliminado a Rafa Nadal.

Carlos Alcaraz no estuvo en el Masters 1.000 de Roma y en el Mutua Madrid Open consiguió alcanzar los cuartos de final, pero todavía estaba renqueante con esas molestias en el antebrazo que no le han dejado sacar su mejor nivel en este 2024 en el que el único título que ha conseguido fue el Masters 1.000 de Indian Wells. Ahora su gran intención es poder conquistar Roland Garros 2024 para añadirlo a su palmarés particular y dar un golpe sobre la mesa.

Ahora el gran obstáculo de Carlos Alcaraz en Roland Garros 2024 será Sebastian Korda, con el que se medirá en tercera ronda. No será un encuentro sencillo para el murciano, pero sabe que si quiere volver a codearse con los más grandes no puede fallar y tendrá que vencer al tenista estadounidense para seguir luchando y avanzando en una Philippe Chatrier que está disfrutando de un auténtico torneazo.

Este apasionante partido de la tercera ronda de Roland Garros 2024 ha sido programado por la ATP para este viernes 31 de mayo. La organización de este torneo parisino todavía no ha desvelado a la hora que Carlos Alcaraz y Korda comenzarán a pelear en la pista de la Philippe Chatrier por sacar el billete para la siguiente fase.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en Roland Garros 2024

Carlos Alcaraz tiene el gran objetivo en Roland Garros de salir victorioso y acallar todas esas dudas que han surgido en torno a él después de este 2024 tan irregular. El joven tenista de El Palmar quiere dejar atrás esas molestias físicas y competir al 100% y este escenario parisino es el gran escaparate para volver a pelear por los grandes títulos con Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev y compañía.

El tenista murciano se tendrá que ver las caras con Korda en la tercera ronda de Roland Garros 2024. Carlos Alcaraz y el estadounidense se han enfrentado en 4 ocasiones en el circuito de la ATP, logrando el español tres victorias. Será este viernes 31 de mayo cuando se vean las caras en la pista central para pelear por seguir vivos en el segundo Grand Slam del año.

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Korda en directo y en vivo

El pasado domingo 26 de mayo arrancó este Roland Garros 2024, el segundo Grand Slam del año, que durará hasta el próximo 9 de junio. Ese día los dos mejores tenistas que hayan rendido en el torneo parisino pelearán por el título en la Philippe Chatrier y Carlos Alcaraz buscar allí. Ya Rafa Nadal no podrá hacerlo, ya que cayó en la primera ronda contra Alexander Zverev. Pese a la caída del manacorí, los amantes de este deporte están viviendo con mucha emoción todo lo que está ocurriendo en la capital de Francia.

Eurosport fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de emisión de Roland Garros 2024 en nuestro país. Este canal será la vía para ver en directo por televisión los encuentros de este Grand Slam, incluidos los partidos que dispute Carlos Alcaraz y el resto de participantes españoles. El encuentro del murciano contra Sebastian Korda se podrá ver por este canal, el cual hay que recordar que está disponible en plataformas como Movistar+, Max o Dazn.

Además, todos los amantes de este deporte que es el tenis y los seguidores de Carlos Alcaraz que no quieran perderse ni uno de los encuentros del murciano en Roland Garros 2024 podrán ver sus partidos en streaming y en vivo mediante la aplicación de Eurosport Player. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como móviles, ordenadores, tablets o smarts TVs, pero habrá que estar suscrito a la plataforma.

Por último, en la web de OKDIARIO podrás encontrar, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en este apasionante Roland Garros 2024 y también narraremos en directo y en vivo online los partidos más importantes que dispute Carlos Alcaraz en París. Además, también publicaremos las crónicas y las reacciones más importantes que se produzcan en la capital gala, donde prestaremos especial atención a los tenistas españoles que participan en este Grand Slam.