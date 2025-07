Muere Peter Rufai, el mítico portero nigeriano que jugó en el Deportivo de La Coruña en los 90

El mundo del fútbol sigue de luto este jueves. Si a primera hora de la mañana recibíamos la mala noticia de la muerte de Diogo Jota en un accidente de tráfico, al jugador del Liverpool se le suma ahora un mítico como Peter Rufai. Y es que el ex portero nigeriano del Deportivo de La Coruña y el Hércules, entre otros, ha fallecido a los 61 años debido a una parada cardíaca, según recogen diarios del país africano.

🇳🇬🕊️ Forever in our hearts, Dodo Mayana.

We mourn the passing of legendary Super Eagles goalkeeper, Peter Rufai, a giant of Nigerian football and a 1994 AFCON champion.

Your legacy lives on between the sticks and beyond.

Rest well, Peter Rufai. 💚#SuperEagles #AFCON pic.twitter.com/9x7XEwE58a

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) July 3, 2025