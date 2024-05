Pelos de punta: así recibió el público de Roland Garros a Rafa Nadal antes del partido ante Zverev

Rafa Nadal había hecho todo lo posible por estar en esta edición de Roland Garros. Por ello, el público de París quiso agradecerle que pueda estar un año más en el segundo Grand Slam del año y seguir disfrutando de un jugador que lo ha ganado nada más y nada menos que en 14 ocasiones. El lugar donde ha forjado su leyenda y por el que ocupa con un hueco en los corazones de los aficionados al tenis. Este lunes debutó en la Philippe Chatrier ante Alexander Zverev y tuvo un recibimiento que pone los pelos de punta.

A la altura de su leyenda, Rafa Nadal salía pasadas las 15 horas de la tarde a la pista número uno de Roland Garros y el público de la Philippe Chatrier se puso en pie para recibirle. Es el más grande de la historia en ese lugar y el que más veces ha ganado el torneo. Por ello, fue recibido como un auténtico héroe. Básicamente lo que es y lo que se ha ganado en estas dos décadas donde ha regalado momentos imborrables en la retina de todos los aficionados a este deporte.

Y es que Rafa Nadal ha tenido un 2024 de lo más complicado. Las lesiones le han tenido apartado durante casi todo el año, pero ha centrado todos sus esfuerzos en poder llegar a la gran cita. Y esa gran cita era Roland Garros. El balear no quería perderse el que era, a priori, su último Roland Garros, pero en la última rueda de prensa, la primera en París, dejó entrever que no podía ser la última ya que había mejorado mucho de sus molestias y dolencias musculares.

«Es una gran opción de que sea mi último Roland Garros pero no lo puedo decir al 100 por 100. No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí», comentaba Nadal ante los medios el pasado sábado, en una declaración que llenaba de esperanza al espectador de tenis, si bien la opción más probable sigue siendo la de la retirada en un año 2024 preparado para ello, como se ha encargado de adelantar el balear en varias ocasiones. «No voy a decir que es mi último Roland Garros, lo siento», confirmaba Rafa.

Federer pide a Rafa Nadal que no se retire

«Creo que Nadal todavía es capaz de hacer una gran racha en Roland Garros», dijo Federer en un acto previo al torneo de París, segundo Grand Slam del año. El suizo comentó que le gustaría ver prolongar su carrera a Rafa «el mayor tiempo posible».

En sus declaraciones, Roger Federer espera que Rafa Nadal pueda hacer un gran Roland Garros: «Creo que sí. El día de descanso entre las rondas es lo que necesita. Luego están los cinco sets y esa es otra incógnita a la que él mismo no puede responder, pero tenía tanta ventaja en su mejor época que sigo pensando que es capaz de hacer un gran Roland Garros».

Nadal ha tenido un inicio de torneo por todo lo alto. En los entrenamientos previos, el balear ha contado con una marea de gente a sus espaldas e incluso el sábado llegó a aglomerar hasta a 10.000 personas en su preparación al encuentro ante Zverev, quizás el hombre más en forma del circuito en la actualidad.