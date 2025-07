El pasado jueves 3 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles presentada por Sonsoles Ónega. De esta manera, pudimos ver cómo la modelo María José Besora fue una de las protagonistas de la tarde, al protagonizar una emotiva entrevista en la que recordó las luces y las sombras de su trayectoria profesional. Recordemos que, con tan sólo 15 años, se convirtió en nada más y nada menos que Reina de Algezares. Lo que esa joven murciana no llegó nunca a imaginar es que, con el paso del tiempo, iba a convertirse en uno de los grandes iconos de la belleza en nuestro país. Recordemos que en 1998, María José Besora logró alzarse con el título de Miss España. Algo que marcó para siempre su carrera, tanto a nivel personal como profesional. Es evidente que la corona le brindó muchas alegrías, pero todo se rompió en mil pedazos.

Y todo por un bulo que surgió en Internet, puesto que una persona tuvo a bien asegurar que el padre de la hija de María José era un alto cargo político de Murcia. Algo que era completamente falso. Todo surgió con un reportaje para una revista en el que se hacía hincapié en su maternidad: «Me pareció un súper honor, era un recuerdo bonito para toda la vida», explicó en Y ahora Sonsoles. Pero, en realidad, acabó siendo su peor pesadilla: «A alguien, a una mente brillante, se le ocurrió coger esa imagen y hacer un montaje, poner la foto de otra persona detrás –un alto cargo político de Murcia- y empezar a moverlo por redes». Debido a los comentarios que surgieron, en 2014, la modelo decidió poner este asunto en manos de la justicia: «Decían que el padre de mi hija era ese político. Había vejaciones hacia mí y hacia ella».

Como consecuencia de esta falsa información, María José Besora fue víctima de comentarios malintencionados e hirientes: «No te puedes imaginar todo lo que he llegado a escuchar. Y mi familia también. Es injusto (…) Estoy harta de que se me juzgue y se me cuestione», aclaró en su entrevista con Sonsoles Ónega.

Uno de los instantes más duros fue cuando tuvo que entregar diversas pruebas de paternidad para desmentir ese bulo: «Aporté tres copias de la prueba de paternidad para dejar claro que el padre de mi hija era mi pareja». Según su testimonio en Y ahora Sonsoles, lo hizo para ella misma, para su abogado y por mera precaución.

Por fortuna, la justicia le dio la razón pero, por el momento, todavía no ha recibido ningún tipo de indemnización por el daño causado durante todo este tiempo. «Pensé que no saldría juicio ni nada. Que esta era mi cruz, la que me había tocado cargar», explicó en el programa que se emite de lunes a viernes en Antena 3.

Al fin y al cabo, este montaje no solamente llegó a afectar a su imagen de manera personal, sino también a su trayectoria profesional: «Durante años bajaron mis contrataciones. Todo se cuestionaba, incluso mi victoria como Miss España». A pesar de que la justicia se puso de su lado, María José reconoce lo siguiente: «Después de 27 años, todavía cuesta creerme lo que me pasó. Fui una niña de pueblo, y me hicieron polvo».