Plex, el novio de Aitana, se gasta 6000 euros en una cama… ¡Y se arrepiente!

Daniel Alonso, más conocido por su nombre en la red de Plex, ha saltado al mundo del corazón en las últimas semanas debido a los rumores de una relación con la cantante Aitana, algo que se ha confirmado tras unas fotos de ambos muy acaramelados en la isla de Ibiza. Allí disfrutaron de un fin de semana de locura para celebrar el cumpleaños de la ex concursante de OT 2017, pero él sigue con su ritmo habitual de vídeos en la red. Tras realizar su tercera vuelta al mundo, donde también compartió momentos con Aitana -ahí empezaron los rumores de relación-, su objetivo era tener la mejor cama del mundo posible, gastándose 6.000 euros en un equipo de descanso.

En uno de sus últimos vídeos ha querido mostrar a sus seguidores dónde vive, llegando a dar detalles de su enorme colección de perfumes, pero también ha metido las cámaras en su cuarto, un lugar completamente desconocido. Después de meses viajando, quería «tener la mejor cama del mundo», un deseo que llega después de haber tenido que «dormir mal» por todos los rincones del planeta. Su idea, como cuenta en el canal, era conseguir la «típica cama de hotel con un montón de almohadas», algo que entra dentro de lo lógico.

Pero Plex no sabía que el mundo de las telas para descansar tiene cientos de opciones, especialmente si hablamos de lujo y tejidos caros, no las sábanas que cualquiera podemos tener en nuestra casa. «Al final, me terminé gastando seis mil pavos en las sábanas y almohadas… ¡Y encima no me gusta!».

En esta investigación, el novio de Aitana ha descubierto «una supuesta tela» –así lo ha dicho- que existe una tela que se llama seda, y que terminó comprándola «porque me comieron la cabeza». Este descubrimiento llega muy tarde, ya que la seda se conoce desde el siglo XVII antes de Cristo, por lo que no se puede decir que sea una novedad en el mercado del descanso.

Se trata, eso sí, de una de las telas más caras que se pueden encontrar y que por su composición tan especial no es para todos los gustos. Esta tela, que proviene de origen animal gracias a que la producen los conocidos gusanos de seda, tiene una tacto que le ha gustado nada, pese a que le habían vendido que se trataba de la mejor tela del mundo y que tenía multitud de beneficios para la salud.

Sólo en las sábanas se ha gastado 2.000 euros, un dinero que siente que ha tirado a la basura. «Sientes que no estás tapado con nada, aunque si notas el calor», una sensación que no le está gustando nada y por la que se está planteando qué hacer con su cama.

Este enorme problema lo ha contado ante sus seguidores, llegando a preguntar a Anix, su hermana que también sale en el vídeo, si debía sortearlo o qué hacer con ella. «Te estás haciendo mayor, el pensar en esto, te estás haciendo mayor», ha sido su respuesta, lo que ha dejado descolocado por completo a Plex.

No es el único problema de miles de euros que tiene Plex

El otro gran problema que está teniendo Daniel es que, además de no poder dormir en su cama como le gustaría, tampoco podrá ir a buscar a su nueva novia en su flamante Lamborghuinni Urus, uno de los coches más caros de la marca italiana. Su problema ha sido que una piedra ha impactado contra el radiador del aire acondicionado, lo que hace imposible utilizarlo en pleno verano.

Según sus palabras, el coche por dentro alcanza temperaturas de hasta 40 grados, por lo que deberá esperar a presumir de coche ante Aitana Ocaña. Por el momento está en el taller y deberá pagar una escandalosa cantidad de 2.000 euros. «No me quiero imaginar si rompes otra cosa», ha dicho resignado el youtuber, que no parece haberse informado de que los recambios de la marca son unos de los más caros del mercado, siendo comparables a los mantenimientos de otras marcas de lujo como Ferrari.