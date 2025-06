Aitana se sincera con Ibai Llanos sobre las indirectas que esconde ‘Cuarto azul’, su nuevo álbum

Aitana se encuentra viviendo una de las etapas más bonitas de su carrera musical. La artista catalana, de 25 años, acaba de lanzar al mercado su nuevo proyecto discográfico: Cuarto Azul. Un álbum muy esperado donde ha abierto su corazón para hablar de situaciones que han marcado su vida durante estos últimos años. Un lanzamiento que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de sus fans. Y es que, tal y como ella misma ha revelado en sus redes sociales, ya ha conseguido el disco de oro con este álbum. Un hito que ha tenido lugar a muy pocas semanas de su estreno, pues vió la luz el pasado 30 de mayo. Por ello, y con sus esperados conciertos en el Riyadh Air Metropolitano a la vuelta de la esquina, se ha reunido con Ibai Llanos.

El popular streamer ha organizado un concurso de talentos, el cual iba a ser subido a su canal de YouTube. Por ello, ha invitado a la artista catalana para vivir la experiencia de primera mano. Un encuentro donde se presentaron magos, expertos en fútbol, silbadores y el freestyler Blon. Todo ello sin dejar de lado la promoción del nuevo disco de Aitana. Y es que, entre conversación y conversación, la cantante le confesó pequeños secretos de su nuevo trabajo. Unas declaraciones donde quiso tratar algunas de las referencias que hace en sus nuevos temas. ¿Le ha dedicado alguna canción a Sebastián Yatra o Miguel Ángel Bernardeau, sus ex parejas?

Cuarto Azul se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y, con él, el público tiene la oportunidad de disfrutar de 19 canciones inéditas. Nuevos temas que han llegado acompañados de colaboraciones de infarto y absolutamente inesperadas. De hecho, el tema Chica Perfecta es un claro ejemplo de ello.

A través de esta canción, Aitana ha fusionado su voz junto a la de Alaska para quejarse de todos aquellos que la critican. Pues, tal y como ella misma dice en el tema, no quiere seguir los deseos de nadie ni ser una chica perfecta. Su objetivo es hacer lo que quiere y desea, sin importarle si cumple o no los requisitos de terceros.

Asimismo, Danny Ocean, Kenia Os, Myke Towers, Jay Wheeler y Barry B han sido sus elegidos para colaborar en Cuarto Azul. Por ello, Aitana no puede estar más feliz del resultado obtenido. «Estoy muy feliz con este álbum, es muy de verdad. Siempre intentan averiguar para quién es cada canción, y no siempre son para alguien. Muchas veces se cree que son indirectas y no lo son», comenzó explicándole a Ibai Llanos.

«Pero, sí que es verdad que en este disco hay. A lo mejor se equivocan para quienes se creen que son… Pero son vivencias que vivo. Al final, yo el año pasado tuve una época muy triste y pasé por épocas de terapia», agregó. Y es que, para todo el que escuche el disco y conozca a la cantante, es imposible de obviar el hecho de que ha querido despedirse de algunos amores.

Aitana, sobre su nuevo disco: «Una sanación de mi mente y mi corazón»

Cuando estés con él es un track del disco donde se despide de Miguel Bernardeau, una de sus primeras parejas, y señala que junto a él vivió sus mejores años. Segundo Intento y Desde que ya no hablamos son canciones que se asocian mucho más con su romance con Sebastián Yatra. Y es que, como es bien sabido por todos, ambos artistas tuvieron una relación cargada de idas y venidas. Un romance que concluyó de manera oficial el pasado verano del 2024.

A este conjunto hay que sumar el sencillo Superestrella, el cual podría hacer referencia a su supuesto nuevo romance con Plex. «Este álbum es una sanación de mi mente y mi corazón. La música me ha ayudado mucho en ello», ha confirmado Aitana.