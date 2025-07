Los memes del fichaje fallido de Nico Williams por el Barcelona: Jota Jordi, Gerard Romero…

Los memes no han tardado en inundar las redes sociales tras conocerse que Nico Williams ha renovado con el Athletic Club hasta 2035, aumentando su cláusula de rescisión, lo que descarta su fichaje por el Barcelona en este mercado de verano. La noticia ha generado una auténtica avalancha de bromas y reacciones, especialmente dirigidas a algunos de los personajes más mediáticos del entorno culé, como Jota Jordi y Gerard Romero.

Ambos comunicadores habían alimentado durante semanas las esperanzas de los aficionados del Barça, sugiriendo que el fichaje de Nico era inminente. Jota Jordi incluso llegó a insinuar en programas deportivos que el jugador ya tenía predisposición para vestirse de azulgrana. Por su parte, Gerard Romero mantenía en vilo a sus seguidores con pistas y directos llenos de suspense. Sin embargo, la decisión del jugador de seguir vinculado al club bilbaíno ha convertido todas esas predicciones en material de burla.

Las redes sociales, como de costumbre, no perdonan. Memes con imágenes de Jota Jordi con una txapela o Gerard Romero vestido de una conocida crema arrasan en X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Algunos incluso comparan esta situación con otras decepciones pasadas del Barça en el mercado de fichajes, creando paralelismos humorísticos con Mbappé o Haaland. Más allá del humor, la renovación de Nico Williams refuerza al Athletic y deja al Barça ante un nuevo obstáculo en su intento por fichar a uno de los mejores extremos del mundo.

Nico Williams find out say Barca dey pay salary by installment come decide say no be “dance like Lamine Yamal” him go chop. 😂😂 pic.twitter.com/SaxalrUOGC

