La mochila que arrasa en Decathlon y que todos los ciclistas ya tienen en su cesta

Si eres ciclista y aún no la conoces, seguro que no tardarás en verla en tu próxima salida. Hablamos de la mochila Rockrider XC Race de 38 litros, la última sensación de Decathlon que está triunfando entre los amantes del ciclismo, especialmente los que viajan a menudo con su bici o participan en rutas y competiciones. Ya está en las listas de favoritos de cientos de usuarios, con opiniones muy positivas y un diseño que parece hecho a medida para quienes pedalean dentro y fuera de casa.

Lo que más destaca de esta mochila, más allá de su estética sobria y elegante, es lo funcional que resulta para cualquier ciclista. Tiene una capacidad de 38 litros, lo justo para que puedas llevar todo lo que necesitas sin pasarte del límite permitido para equipaje de mano si viajas en avión (mide 55 x 34 x 20 cm). Está pensada para guardar de forma ordenada absolutamente todo: desde las zapatillas hasta el casco, pasando por gafas, guantes, herramientas, geles, ropa, portátil o incluso la ropa sudada, ya que incluye dos bolsillos desmontables que vienen genial para separar lo limpio de lo sucio.

Decathlon arrasa con esta mochila para ciclistas

Otro de sus puntos fuertes es la organización interna. Nada está puesto al azar. Tiene hasta diez bolsillos, algunos con red, otros con cremallera y otros extraíbles. Incluso hay un compartimento acolchado específico para el ordenador. Quienes ya la usan destacan que «todo tiene su sitio» y eso, cuando vas con prisas antes de una carrera o estás preparando un viaje, se agradece muchísimo.

El diseño es 100 % ciclista. Está desarrollada por el equipo de Rockrider en el B’TWIN Village de Lille (Francia), y eso se nota. Los tirantes son cómodos, el respaldo está acolchado y cuenta con una correa de pecho que ayuda a repartir bien el peso. A pesar de su tamaño, la mochila resulta ligera y fácil de transportar: pesa 1,4 kg y tiene un asa para llevarla también como bolsa. En cuanto al precio, se puede conseguir por 79,99€, aunque en varias ocasiones Decathlon la ha rebajado hasta los 59,99 €, lo que la convierte en una opción muy competitiva si la comparas con otras mochilas técnicas de marcas más caras. Y lo mejor es que no solo lo dice Decathlon, sino que en webs especializadas como Ciclismo a Fondo o Brújula Bike la han recomendado como una de las mejores opciones para viajes ciclistas.

Las opiniones de quienes ya la han comprado son casi unánimes: valoración media de 4,9 sobre 5 y muchos comentarios positivos sobre su durabilidad, diseño práctico y la calidad de los materiales. Para quienes buscan algo más compacto, existe también una versión reducida: la Rockrider XC Race Lite de 32 litros, más ligera pero igual de funcional. Ideal para salidas de un solo día o para quienes no necesitan tanto espacio.

La mochila Rockrider XC Race no es solo un accesorio más, sino una solución real a las necesidades de cualquier ciclista viajero o habitual. Ya sea para transportar todo el equipo a una competición o para tenerlo todo bien ordenado en la próxima salida de fin de semana, esta mochila cumple con creces. Y por lo visto, no somos los únicos que lo pensamos: todos los ciclistas ya la tienen en su cesta, y no es casualidad.