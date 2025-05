Honda se ha convertido en el tercero en discordia en la guerra Jorge Martín-Aprilia. Desde que saltara la noticia de que el vigente campeón del mundo de MotoGP sopesa marcharse del equipo de Noale, los rumores se han disparado. Desde la escuadra italiana han dejado muy claro a las otras marcas que no hagan ofertas por su piloto, porque tiene contrato con ellos hasta 2026. HRC, lejos de desmarcarse de esos rumores, le ha dejado la puerta abierta al madrileño.

Había mucha expectación por conocer la opinión de Honda después del comunicado de Aprilia, asegurando que «espera que otros equipos no hagan ofertas de ningún tipo a los pilotos que tienen contrato», porque dicho comportamiento «sería ilegítimo». Alberto Puig, director general del Honda HRC Castrol, concedió una entrevista a motogp.com, en la que habló sobre la posibilidad de acudir al mercado para fichar un piloto.

«Hablando con sinceridad, en este momento, no estamos centrados en buscar. Por supuesto, hay opciones y, por supuesto, tenemos que mirar, porque es nuestro deber mirar, pero hay posibilidades, hay rumores en el paddock y aún tenemos que ver qué pasa. Como es sabido, Honda es una empresa que quiere tener pilotos que quieran correr con nosotros; ésa es la prioridad número uno. Es un periodo en el que aún estamos esperando y mirando cuáles son las posibilidades, pero mentiría si dijera que tenemos un plan claro», comentó.

Sobre la posibilidad de fichar a Jorge Martín, Puig midió sus palabras sobre este asunto, conocedor del comunicado de Aprilia. No obstante, el jefe de HRC no se da por aludido por el mensaje de los de Noale al resto de marcas: «No lo creo, porque nosotros nunca…», comenzó diciendo, para luego reconocer que cualquiera estaría interesado «en un piloto como Martín».

«Por supuesto, todos los equipos, no sólo Honda están interesados en un piloto como Martín, es un campeón del mundo. Si no estás interesado, eres un idiota, pero nunca iremos a por un piloto que tenga un contrato con alguien, todo el mundo lo sabe, ése es el estilo de Honda: nunca meternos en un problema así, pero si me preguntas si estamos interesados en Jorge Martín como piloto, por supuesto que lo estamos. Es normal, nos interesan los pilotos rápidos», afirmó.

No obstante, cuando le preguntaron si irían a por el actual campeón del mundo de la categoría reina en caso de estar libre, el director general de HRC lo dejó muy claro: «Si está disponible, es uno de los que consideraremos, claramente». La realidad es que ahora mismo hay una guerra abierta entre Jorge Martín y Aprilia. El piloto tiene una cláusula por la que se podría marchar a partir de cierta fecha, aunque la marca le ha cerrado las puertas de par en par y aseguran que tiene contrato hasta el final de 2026.

Puig destaca el triunfo de Zarco en Le Mans

Alberto Puig también habló sobre el importante e histórico triunfo de Johann Zarco en Le Mans: «Fue muy importante. Lo primero, hay que decir que el piloto hizo un trabajo fantástico. Es algo que debe decirse, porque Johann hizo la carrera perfecta: calculó exactamente cómo hacerlo, los tiempos fueron perfectos y, finalmente, fue súper rápido. Así que mereció la victoria. Por supuesto, fue un honor y un placer que pudiera ganar la carrera con una de nuestras motos. La moto mostró que puede estar ahí, bien. Nos da mucha esperanza y coraje para toda la gente que trabaja en esta moto. Fue un momento realmente especial para Honda, para el equipo de Cecchinello, que hizo un trabajo fantástico todo el fin de semana y, especialmente, para el piloto».

Respecto a la opción de tener seis Honda en 2026, el jefe de HRC comentó: «Es un trabajo extra, pero es algo que tienen que considerar en Japón. No está sobre la mesa ahora mismo, pero si llega esa situación, probablemente en Japón pensarán sobre si es posible o no hacerlo. Lo hicimos en el pasado, pero aún no sabemos la nueva situación».

Ante los rumores de que Puig podría jubilarse a final de temporada, el ex piloto comentó: «No sé de dónde vienen estas noticias, pero no sé la razón por la que salen. Oí cosas sobre mi estado físico, pero tengo 58 años, peso 55 kilos, lo que es fantástico. Sí, tengo una lesión en una pierna, pero no es el fin del mundo. Ahora, si tienes un problema se arregla. No sé de dónde sale».