La tajante respuesta de Aprilia ante los rumores de salida de Jorge Martín

Jorge Martín seguirá en Aprilia lo que resta de temporada y la siguiente. Los rumores que sitúan al vigente campeón del mundo de MotoGP fuera del equipo de Noale han provocado que éstos tengan que hacer un comunicado dejando claro que no existe ninguna cláusula de salida para el piloto madrileño.

La escudería italiana quiso dejar claro que Jorge Martín, actualmente lesionado de gravedad tras una caída en el Gran Premio de Qatar, seguirá en el equipo pese a que los resultados no han cristalizado hasta la fecha. El campeón no ha conseguido puntuar en lo que va de campeonato y es evidente que no podrá defender su puesto como campeón.

Aprilia, además, dejó muy claro que respetarán los dos años de contrato que firmó Jorge Martín con el equipo tras dejar la estructura de Pramac-Ducati al término de 2024. En las últimas fechas, había fuertes rumores que situaban al piloto madrileño como piloto estrella de la marca japonesa Honda en un intento por conseguir popularidad tras la marcha de Marc Márquez.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro de Aprilia sobre el futuro de Jorge Martín:

«El contrato entre Aprilia Racing y Jorge Martín es válido y vigente, por lo que ambas partes deben respetarlo hasta su vencimiento (finales de 2026). Aprilia Racing lo ha cumplido íntegramente, dentro de los plazos y condiciones acordados, y seguirá haciéndolo en el futuro.

Aprilia Racing niega que se hayan llevado a cabo negociaciones entre las partes para modificar la duración del contrato, que se mantiene según lo acordado inicialmente. El equipo no hace comentarios sobre asuntos que no le conciernen directamente, pero espera que otros equipos se abstengan de realizar ofertas a los pilotos con contrato. En cualquier caso, tal comportamiento sería ilegítimo.

Todo el equipo seguirá apoyando a Jorge durante su proceso de recuperación, como siempre lo ha hecho, y espera verlo de vuelta en la pista con la RS-GP».