El esperanzador mensaje de Jorge Martín sobre su regreso: «Es personal…»

Jorge Martín sigue trabajando en su recuperación para poder volver a subirse a la moto cuanto antes. El piloto madrileño de Aprilia sufrió una fea caída en su regreso a la competición en el GP de Qatar. Volvía a competir después de dos meses apartado por culpa de una lesión entrenando que le obligó a tener que parar, pero sufrió una grave caída en la carrera del domingo y se rompió 11 costillas. Toca volver a levantarse y así lo ha dejado claro el español en un mensaje esperanzador publicado en sus redes sociales.

El vigente campeón del mundo de MotoGP no gana para disgustos este año. Las lesiones le han impedido poder defender el título en pista como le hubiera gustado, pero el piloto madrileño no se va a rendir tan fácilmente. Da igual las veces que se caiga, porque se volverá a levantar una y otra vez hasta recuperar su mejor versión, esa con la que cumplió su sueño de ser campeón del mundo de la categoría reina.

Lo cierto es que Jorge Martín apenas ha podido probar la Aprilia, ya que el primer palo se lo llevó nada más comenzar la pretemporada, en el test de Sepang. Una caída le produjo una fractura en la mano derecha y varios huesos del pie. Nada grave, pero, debido a la cercanía del primer gran premio de la temporada, el piloto de San Sebastián de los Reyes decidió no ir al test de Buriram para recuperarse bien y llegar al GP de Tailandia. Desgraciadamente, el 1 no pudo estar en esa carrera porque más tarde, una nueva caída, todavía más grave, le provocó la fractura de tres huesos de la mano izquierda, entre ellos el escafoides

A partir de ahí, Martín decidió parar y no volver hasta estar completamente recuperado. Su vuelta se dio en Qatar, la cuarta prueba del campeonato. Parecía que el ex de Ducati por fin veía la luz al final del túnel, pero la mala suerte se volvió a cebar con él y una caída en la carrera larga le provocó un neumotórax y 11 costillas rotas. Su tiempo de baja es indefinido, ahora su prioridad no es otra que recuperarse del todo para poder volver a disfrutar de su gran pasión, las motos.

Martín se toma su vuelta como algo «personal»

A raíz de su caída, MotoGP aprobó la regla ‘Jorge Martín’, en la que se señala que a partir de ahora un piloto que haya estado de baja durante «tres eventos» de manera consecutiva» podrá realizar una jornada de pruebas antes de volver a subirse a una MotoGP. Se entiende por evento un gran premio o un test oficial de más de una jornada, como el de Sepang o Buriram de pretemporada.

Es por eso que el piloto madrileño se ha tomado esta recuperación como algo personal. Así lo reveló Martín en su perfil oficial de Instagram, donde colgó una foto con el siguiente mensaje: «Día 1: Este regreso es personal». El piloto de Aprilia está contando los días para volver a competir. Al no acudir al GP de Gran Bretaña, Jorge cumplirá los requisitos de la nueva norma para poder subirse a una MotoGP y hacer un test antes de volver a competir.