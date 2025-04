Nuevo parte médico de Jorge Martín: «mejora lenta pero constante», baja en Jerez y sin fecha de regreso

Jorge Martín no estará en el GP de España que se disputa en Jerez del 25 al 27 de abril. Este jueves, Aprilia actualizó el estado de salud de su piloto, que sufrió un hemoneumotórax asociado a múltiples fracturas costales. En la extensa nota difundida por el equipo italiano aseguran que «el estado clínico del piloto muestra una mejora lenta pero constante», tras los últimos exámenes médicos realizados en Doha.

Martín continúa en «observación» tras la caída en Qatar, «ya que el traumatismo pleuropulmonar requirió un drenaje inmediato para permitir la reexpansión pulmonar». «Las fracturas costales le causan un dolor considerable y suponen una limitación adicional para la actividad física básica», añade el parte médico difundido por la escudería de Noale.

Los médicos están «monitorizando paso a paso» la situación del piloto madrileño que sigue ingresado en el Hamad General Hospital tras su caída en Qatar. En el comunicado, Aprilia resalta que habló tanto con Ángel Charte, Director Médico de MotoGP, como con Franco Perona, Director Médico de Lifenet Healthcare, socio de Aprilia Racing, y aseguran que «es fundamental que el pulmón esté establemente expandido; solo entonces se separará de la aspiración mecánica y el drenaje permanecerá en su lugar».

Tras una nueva revisión radiográfica, será posible que le retiren el drenaje a Jorge Martín. Una vez se hayan establecido las condiciones más seguras, «se organizará un regreso asistido a Europa». «Al finalizar los tratamientos más invasivos, se requerirá un proceso de recuperación supervisado, dirigido por el equipo médico, que incluirá terapia para el manejo del dolor, fisioterapia respiratoria y monitorización cardiovascular continua», prosigue el comunicado.

Savadori sustituirá a Jorge Martín en Jerez

Como era de esperar, Aprilia ha comunicado la baja de Jorge Martín para el Gran Premio de España en Jerez. Lorenzo Savadori le sustituirá. El vigente campeón del mundo de MotoGP mandó un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores y reconoce que «el dolor sigue siendo intenso».

«Gracias de corazón a todos los que me han apoyado. Han sido días difíciles, pero ahora empiezo a moverme un poco más y me siento mejor, aunque el dolor sigue siendo intenso. Quiero agradecer a Aprilia, a mis fans y a todos los que me están ayudando. Seguiré luchando para ser uno de los más fuertes de la historia», comentó.

Por su parte, el doctor Charte explicó que «Jorge Martín permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Hamad. Sus lesiones evolucionan satisfactoriamente. El drenaje torácico de su hemoneumotórax evoluciona favorablemente. Su dolor está controlado, a pesar de las fracturas costales que tiene. Por ahora, debe continuar con el drenaje pulmonar hasta que se resuelva al 90%. Después, pasarán algunos días antes de que pueda ser trasladado en avión medicalizado a nuestro hospital. Se encuentra de buen humor y con buen ánimo. Debemos darle tiempo hasta que se resuelva el proceso clínico para que pueda ser trasladado».

Franco Perona, director médico de Lifenet dijo que el español «se encuentra actualmente en tratamiento de alivio del dolor costal y drenaje, lo que ha tenido un efecto positivo significativo en la reexpansión de su pulmón tras el neumotórax. El Dr. Ángel Charte, Director Médico de MotoGP, le ha brindado al piloto el máximo apoyo y queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle. Como Socio Médico Oficial de Aprilia Racing, Lifenet Healthcare seguirá disponible para ayudar en este difícil momento mientras esperamos la fase de recuperación funcional de Martín y su regreso a la pista».