Jorge Martín sueña con volver a ganar: «En dos o tres meses veré si puedo batirme con estos pilotos»

Jorge Martín está listo para volver a competir. El vigente campeón del mundo de MotoGP ha recibido el ok definitivo de los médicos del campeonato y podrá subirse a la Aprilia este viernes para los primeros entrenamientos libres del GP de Qatar. Tras recibir el apto médico definitivo, Martinator atendió a los medios de comunicación y habló sobre el camino a seguir tanto en esta carrera como de aquí en adelante.

El piloto español asegura que «en dos o tres meses» estará «en disposición de ver» si puede batirse «con estos pilotos», en referencia a los hermanos Marc y Álex Márquez y a Pecco Bagnaia, todos ellos corriendo con Ducati, al mismo tiempo que reconoce que «sería un gran éxito» poder terminar la carrera el fin de semana, porque no está al 100%.

«Sin duda, algo de nervios, es fantástico volver a estar aquí con todos estos pilotos. Han sido dos meses difíciles. He estado trabajando mucho para estar aquí hoy y ya veremos. No sé exactamente qué cabe esperar. Trataré de dar el máximo. No me siento aún al 100%, lo importante es empezar a dar vueltas. Siento buen estado de fuerza, pero aún me duele. Trataremos de adaptarnos mejor a la Aprilia», valoró Jorge Martín sobre su vuelta tras perderse las tres primeras carreras por lesiones en la pretemporada.

🗣️ “Si pretendo pelear por carreras me voy a volver a lesionar. No es mi momento”@88jorgemartin tiene claro cuál es el camino para volver a ser competitivo 🔗 https://t.co/A2QFJrbloF#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/IlOZfB946g — DAZN España (@DAZN_ES) April 10, 2025

Por ello, Martinator quiere precaución en su debut en el Mundial, e irá «sesión a sesión, día a día». «No sé si seré capaz de finalizar este fin de semana. Ya solo conseguirlo sería un gran éxito. Ahora ya no es mi momento al 100%, así que necesito tiempo para recuperarme, para acostumbrarme a la moto y luego ya veremos. En dos o tres meses ya estaremos en disposición de ver si puedo batirme con estos pilotos», auguró el madrileño.

La importancia de estar en Austin

«Para mí, era importante estar en Austin porque todo es nuevo y así no me viene de nuevas en Qatar porque ya he conocido al equipo. Es como si hubiese estado ya compitiendo, estaba ahí en el box. Llego aquí sintiendo más el equipo y más acostumbrado a todo, tengo muchas ganas de arrancar, será un fin de semana duro, pero trataré de dar el máximo», reiteró.

Durante este periodo de recuperación en el inicio de temporada, a Jorge Martín le resultó «difícil ver las carreras», porque sus emociones estaban «a flor de piel». «Vi las carreras, gran dominio de las Ducati, como cabía esperar, y he estado mirando de cerca a Aprilia. He visto que han dado un gran paso desde el año pasado, están más cerca de Ducati, creo que el potencial es muy alto, iremos cerrando esa distancia», expresó sobre el momento de la marca italiana en MotoGP.

Sin embargo, advirtió que «esta moto es completamente distinta» a lo que probó en el test en Sepang o Montmeló. «Han desarrollado muchas cosas, es como si fuese una moto nueva. Voy a comenzar con los reglajes, la puesta a punto de Marco como base, incluso él está cambiando bastantes cosas porque se está adaptando a la moto, comenzaremos desde ahí y luego ya trazaré yo mi camino», relató.