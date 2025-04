El duro testimonio del piloto que casi arrolla a Jorge Martín: «Fue la escena más fea de mi vida»

Jorge Martín continúa hospitalizado en Losail tras su escalofriante accidente en la carrera del Gran Premio de Qatar de MotoGP y el mundo del motor sigue lamentando la dura caída del vigente campeón que ha desembocado en la fractura de 11 costillas y un neumotórax. La persona que presenció los hechos justo al lado y que incluso tuvo que apartarse en una reacción milagrosa para no suponer unos daños mayores en el piloto español es Fabio Di Giannantonio, cuyo testimonio no tiene pérdida.

El piloto italiano tuvo que actuar rapidísimo para no arrollar a Jorge Martín, pues la rueda delantera de su Ducati estuvo realmente cerca de pasar por encima de la zona del cuello del madrileño. Aun así, la factura del accidente para el madrileño es realmente cara y le ha obligado a quedarse ingresado en el hospital de Losail con 11 costillas rotas.

La tercera victoria de Marc Márquez en el campeonato quedó opacada por esta caída que somete a Jorge Martín a un bucle de lesiones. Recordemos que no pudo iniciar el Mundial por problemas físicos y para colmo en su estreno acaba siendo víctima de un accidente gravísimo. Di Giannantonio, que lo vio justo al lado, dejó el testimonio más directo. «Tenía la velocidad necesaria para el podio y ése era el objetivo, pero algunos acontecimientos destrozaron nuestros planes y por desgracia todo duró demasiado poco», comenzó, haciendo un análisis sobre su propia actuación.

«Tuvimos suerte, eso es lo importante. Jorge estaba delante de mí y se fue un poco largo. Estaba muy cerca de él para intentar adelantarle y cuando se cayó su cuerpo estaba justo delante de mi moto, en un punto en el que vamos a unos 200 kilómetros por hora. No podía ir a ninguna parte y le he tocado. Mientras seguía empujando pensaba en él porque estaba muy preocupado. Por eso al final de la carrera me detuve delante de su box, quería que su equipo me dijera que estaba bien», confesó el italiano en unas declaraciones que recoge GPOne.

Jorge Martín sigue hospitalizado

Di Giannantonio expresó su opinión, y es que lo lógico debería haber sido mostrar una bandera roja: «Me ha sorprendido. Se me puso la piel de gallina porque, sinceramente, fue la escena más fea de mi vida. Jorge sufrió un fuerte accidente, se fue al suelo y miré las pantallas de las gradas para intentar ver cómo se encontraba. Afortunadamente, estaba bien y creo que por eso no mostraron la bandera roja. Al final estaba bien dentro de lo que cabe».

Aun así, el romano se quedó con lo positivo, y es que dentro de lo malo Jorge Martín está estable: «El episodio con Jorge fue muy angustioso y lo más importante de hoy no es el podio ni ser competitivo, sino el hecho de que él está bien, aunque se haya vuelto a lesionar. Para mí la victoria de hoy es saber que Jorge está bien teniendo en cuenta que pudo ser mucho peor».