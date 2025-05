Jorge Martín medita irse de Aprilia: tiene una cláusula que se lo permite

Bombazo en MotoGP, Jorge Martín está sopesando marcharse de Aprilia Racing a final de temporada. El campeón del mundo de MotoGP firmó un contrato multianual con los de Noale, pero las sensaciones no han sido muy buenas en este inicio de temporada y podría romper su contrato antes de lo esperado para buscarse la vida en 2026, como ha podido saber OKDIARIO. Al parecer, el piloto tiene una cláusula firmada que le permitiría marcharse a partir de cierta fecha.

La temporada 2025 está siendo un auténtico calvario para Aprilia Racing y, en especial, para Jorge Martín. El piloto español no está pudiendo lucir el 1 en el carenado como le gustaría por culpa de las lesiones, primero en Sepang, luego entrenando y después, la más grave, en Qatar, donde se rompió 11 costillas y sigue recuperándose. A pesar de todo, Martín ha probado en la moto tanto en el test de Sepang como en el GP de Qatar, y vio cómo trabajaba el equipo en Austin, y las sensaciones no han sido nada buenas.

A partir de ahí, el de San Sebastián de los Reyes ha sacado sus propias conclusiones de la RS-GP. Tras hacer balance de todo, el vigente campeón del mundo de la categoría reina considera que lo mejor sería abandonar Aprilia Racing al finalizar la presente temporada. Cuando Jorge Martín fichó por el Grupo Piaggio para llevar la moto que dejaba libre su amigo Aleix Espargaró, los representantes del piloto establecieron una cláusula en el contrato que le permitía quedar libre a partir de una cierta fecha, que Aprilia aceptó.

Aquel contrato se firmó durante el GP de Italia de 2024 después de que Ducati tomara la decisión de no subirle a la moto roja. Martinator apostó por los de Noale, que venían haciendo un gran trabajo con Aleix y Maverick ese año. En cuanto le dijeron que no era el elegido para acompañar a Pecco en el Ducati Lenovo, Jorge tuvo claro que se iba a Aprilia y así se lo comunicó a sus agentes. Pero, la valoración de la moto tras haberla probado no ha sido buena y ahora sopesa ejecutar esa cláusula y dejar el equipo italiano.

Martín ha pedido a Aprilia ampliar la cláusula

La noticia adelantada por Motorsport.com y confirmada por OKDIARIO, ha causado un gran revuelo en MotoGP. Según pone en su contrato, Jorge Martín tendría un tiempo para decidir si se va a otro equipo o no y lo que el piloto le ofrece a Aprilia es ampliar ese tiempo que tiene para tomar la decisión sobre su continuidad. Ahora la pelota está en el tejado de Aprilia, que todavía no ha contestado y debe darle una respuesta a su piloto estrella.

Por respeto al fabricante italiano, Martín les ha ofrecido correr seis carreras más a partir de que él vuelva para poder probar bien la moto, obtener más información y entonces tomar una decisión. Es decir, lo que Jorge le ofrece a Aprilia es ampliar y modificar la citada cláusula. Ahora, el campeón de MotoGP está esperando la respuesta de los dirigentes para mover ficha ya o esperar.

Tiene propuestas de otros equipos

En caso de irse, el español no se quedaría con una mano delante y otra detrás, ya que a día de hoy tiene varias opciones de otros equipos que están interesados en hacerse con el actual campeón del mundo de MotoGP. Aunque no han trascendido los nombres de las marcas interesadas en ficharle, los últimos rumores señalan que podría ir a Honda, puesto que Luca Marini y los del ala dorada cortarán su relación al término de este curso y se quedaría un hueco libre.

Pero, por el momento, no es más que un rumor. Ni Martín ni Honda se van a pronunciar sobre esta posibilidad hasta que no se resuelva su situación contractual con Aprilia. Cabe recordar que la fábrica japonesa está dando pasos hacia delante desde la llegada de Aleix Espargaró, aunque su enfoque está puesto en la entrada en vigor del nuevo reglamento en 2027.