Franco Perona: “No podemos confirmar cuando volverá Jorge Martín, pero no son meses”

Franco Perona, Director Médico de Lifenet Healthcare que es, desde 2023, el Socio Médico Oficial de Aprilia Racing en MotoGP, analiza en OKDIARIO la lesión de Jorge Martín. El responsable médico de Lifenet está siendo el encargado de supervisar la recuperación del vigente campeón del mundo de MotoGP tras fracturarse 11 costillas y sufrir un neumotórax tras su caída en Qatar. El doctor Perona no quiere establecer tiempos concretos para su vuelta, ya que primero deben realizarle unos exámenes médicos en las próximas semanas para evaluar su estado, aunque asegura que «no estamos hablando de meses». Además, está convencido de que el madrileño estará listo «para volver a ganar» una vez se recupere por completo de su lesión.

Pregunta.- ¿Cómo está Jorge Martín?

Respuesta.- Esta es una pregunta muy fácil. El problema es que Jorge finalmente está mejor y está mejorando su rendimiento. Obviamente, sufrió un accidente terrible y, considerando todo el período, la recuperación ha sido muy difícil. Así que tenemos que seguir esperando. Creo que es muy difícil saber cómo está. Tiene muchas fracturas, el traumatismo, etc. El cuadro clínico del piloto está vinculado tanto a fracturas costales previas como al trauma directo sufrido durante el accidente en el Gran Premio de Qatar. A pesar de la excelente atención médica recibida, que ha permitido su alta hospitalaria, las fracturas persisten, con un proceso de consolidación lento, y generan un dolor importante que impide al piloto llevar una vida normal en esta fase.

P.- ¿Me podría explicar qué es lo que tiene exactamente Jorge?

R.- Estos son los dos métodos. En primer lugar, su seguimiento ha sido excelente; ha recibido un excelente tratamiento quirúrgico. Estábamos muy preocupados por el problema de la mano. Esto está mejorando con respecto a hace muchos meses. Actualmente, el problema está relacionado con las costillas costales. Pero hay algunos aspectos que nos gustaría compartir con ustedes. El análisis detallado de la dinámica de la caída, a través de microelementos, indica que el impacto de la rueda contra el casco fue significativo. Sin embargo, no se puede determinar con precisión hasta qué punto el desplazamiento del cuerpo de Jorge Martín provocó un traumatismo mecánico repetido de alta frecuencia sobre el Misano curb (piano), contribuyendo así a las fracturas costales múltiples.

Pero ¿están seguros de que toda la complejidad de este traumatismo se debe únicamente a este impacto directo? Sé que ustedes y quienes nos siguen conocen en su mayoría el impacto en el Misano curb (piano). Porque no solo tenemos que seguir las imágenes, sino también la secuencia del traumatismo. Hasta el momento, para cualquiera que haya sufrido un traumatismo con un neumático, una lesión por impacto y la situación respiratoria durante el traumatismo, la colisión directa y la posible coexistencia de estos traumatismos repetidos y breves en los labios nos llevan a pensar que existe una complejidad. Sin embargo, por el momento no se ha demostrado completamente. Hasta ahora, se ha dado un seguimiento muy adecuado a lo que les comenté anteriormente.

También somos conscientes de que no es posible tratarlo con otro método que no sea ponderando el factor causal. Este es el punto más importante. De hecho, en este momento no se encuentra en un estado óptimo desde el punto de vista metabólico. El ritmo de vigilia y sueño es difícil, lo cual afecta el tiempo de recuperación. Desde el punto de vista médico, podríamos tener otra duda. Creo que el equipo que lo sigue constantemente realizará exámenes adicionales durante el tiempo necesario para determinar si existe una reestructuración completa del patrón, lo cual es muy importante, como se ha evaluado en el escafoides. Por otro lado, sería interesante para nosotros, en beneficio de Jorge, comprender qué significa una fractura compleja en tres momentos diferentes, lo que implica tener una idea de cómo puede ser el puntaje de calcio. Tener una comprensión clara del metabolismo óseo es fundamental, y este es otro momento del seguimiento de un piloto. Como se puede ver, es una situación compleja en la guía, pero ahora está ligeramente mejor. Y somos optimistas, pero tenemos que tener en cuenta la complejidad de la situación.

P.- Fue trasladado a Madrid en un avión medicalizado. ¿Cómo fue ese proceso?

R.- Podemos comenzar con una breve explicación. Para la mayoría de las personas con lesiones en la mano, el brazo o la extremidad inferior, el sistema de contención es evidente, lo que permite la reparación ósea. En cualquier situación, como en el caso de Jorge, la recuperación completa se presenta como una situación similar a la anterior. Lo importante es que las dos caras de los huesos desarrollan inicialmente una especie de red mínima de células que transportan la matriz ósea. Es como un pegamento biológico. Hasta el momento no hay trabéculas, sino microfilamentos. Su desarrollo da lugar a la formación de un callo.

Este es el patrón que se presentará en una segunda etapa, caracterizado por el depósito de calcio con la unión de las dos caras y el posterior desarrollo de la matriz ósea. Este es el punto que me ha llevado a una situación muy compleja y sospechosa hasta el momento. ¿Cuánto influye el reposo y el impacto de la velocidad? Estamos hablando de 150-170. Y este es otro punto. El piloto salió despedido. Desde un punto de vista médico, me interesaría mucho obtener información del fabricante del mono de carreras, ya que es un tema que desconocemos. No contamos con la información que coincida con todos los datos sobre esta situación, y además no es común. Desafortunadamente, muchos pilotos se ven involucrados en accidentes. En este caso, tenemos una medida de complejidad que nos permite tener la necesidad médica de evaluar algo más.

P.- ¿Existe algún tratamiento especial para esta lesión o consiste simplemente en esperar?

R.- Solo con un tratamiento accesorio que desconozco. Pero, para este paciente también es importante esperar una recuperación completa del neumotórax que sufrió. Lo importante es esperar a que se recupere completamente de la fractura. Obviamente, existen muchos tratamientos complementarios desde el punto de vista fisioterapéutico, pero no nos referimos a antibióticos para la neumonía. Si se tiene neumonía, se presenta evidencia clínica y se aplica una terapia perfecta. No existe terapia que permita restaurar el flujo costero. Y es fácil comprender la dificultad de contener un movimiento respiratorio continuo. Todo esto representa un problema durante el día, la noche o cualquier esfuerzo que se deba realizar en una vida normal.

P.- ¿Cuál es el tiempo estimado de recuperación de esta lesión para un atleta de élite como Jorge Martín?

R.- Esta es otra pregunta fácil. Para nosotros es ahora, pero obviamente no es posible. Calculamos que se realizará un examen médico en los próximos 15-20 días, lo que nos dará una evaluación de la situación que sólo después de esos exámenes podremos dar. Ha sido muy efectivo el seguimiento de Jorge, no sólo como piloto, sino también es una buena persona y ha sido un buen paciente durante este tiempo. En este tiempo consideraremos la posibilidad de volver a montar en moto. Y no me refiero a una MotoGP, sino a una moto. Y si puedo, también puedo pensar como un apasionado de las motos que en el momento que pueda montar en moto y sienta el acelerador se recuperará más rápido. Pero para él también desde el punto de vista psicológico, hay que esperar y tener el momento del crecimiento y la explosión de esa sensación de bienestar y de capacidad alimentaria ha sido el campeón que es, y que queremos ser con el tratamiento.

P.- ¿Volveremos a ver a Jorge compitiendo con una MotoGP?

R.- Absolutamente, sí.

P.- ¿Cuándo podremos volver a verle compitiendo en MotoGP?

R.- ¿Cuándo? En este momento, no podemos confirmarlo. Será fundamental realizar exámenes complementarios en las próximas semanas, incluyendo eventualmente una densitometría ósea, para evaluar la calidad de la matriz ósea y descartar condiciones predisponentes. No hablamos de meses, pero necesitamos ver este tipo de examen. Imagina que tienes dos brazos rotos, pero es una fractura inestable, estás a dos pasos de distancia y, de nuevo, tienes una fractura. Un claro ejemplo es que tenemos a un campeón con una fractura del brazo superior. Ser prudente y seguro es importante.

P.- ¿Cree que podrá volver a competir esta temporada?

R.- Toda la situación en torno a Jorge ha llevado a que no haya podido seguir el desarrollo de la moto y se haya mostrado confiado en que la moto pasará al segundo equipo de Aprilia Racing Team. Ese es el punto. Necesitará tiempo para hacerse una prueba y desarrollar su rendimiento físico. Y la combinación de los dos factores conducirá al éxito. Estoy muy seguro, desde el punto de vista médico, de que estará listo para volver a ganar. Necesitamos tiempo. Lo siento, quizás desde tu punto de vista tendremos noticias más detalladas. Pero es realmente injusto decir que estamos listos en 20 días y no es cierto. Nos gustaría. Nos gustaría mucho.

P.- Después de una lesión como esta, ¿cuánto tiempo se tarda en volver al 100% sin sentir ningún dolor?

R.- Supongo que la recuperación del trauma complejo, debido a que sufrió un trauma muy complejo, nos hace olvidar el problema de las extremidades inferiores y la cirugía de escafoides. Así que tenemos muchos asuntos pendientes. Cuando esté en la moto, estará cerca del 89% de su rendimiento físico. Jorge también es muy serio. Estará muy activo entrenando para un test antes de correr en moto. En el momento en el que esté con su 10-15%, eso le dará la confianza para volver a estar en la cima. Ya sabes que corredores como él no solo corren al 100%, a veceslo hacen al 150%, porque se esfuerzan al máximo. Por lo tanto, la situación nos lleva a considerar que su rendimiento físico, también debido a su corta edad, seguirá los caminos que ha seguido en el pasado. Y, desde un punto de vista médico, pronto estará en muy buena forma. El otro problema será montar en moto. Soy consciente de que es necesario un período de confianza para hacer buenos tests, buenos GP y, por lo tanto, rendir bien con la moto, sintiéndose seguro. Quiero verlo de nuevo en la cima de su rendimiento, como sabemos.

P.- ¿Alguna vez ha visto una lesión como esta?

R.- Hay muchos, muchos casos de estos en la Federación Italiana de Esquí, con un trauma ligeramente peor. Por ejemplo, recientemente, la ganadora de esquí alpino, Brignone, sufrió un accidente con una fractura de pierna y otros problemas en la articulación de la rodilla. No se trata de una lesión costal, sino de un traumatismo muy complejo, difícil de estimar en cuanto al tiempo de recuperación, etc. He visto personalmente a Ronaldo, cuya lesión del ligamento lateral interno presentaba una afección muy compleja, ya que toda la pierna se veía afectada, impidiéndole moverse con normalidad. Te puedes imaginar lo que significa esto para un futbolista. Estos traumas son muy complejos. He visto accidentes en la montaña, como caídas. Esta es una situación similar a la de Jorge. Y también ha sido difícil de curar por la misma razón, pero no hay diferencias. No olvidemos que en el tórax se encuentra la máquina perfecta: el sistema cardiovascular, las neuronas y los pulmones. Así que este es otro punto importante a evaluar para considerarlo como un punto de plena normalidad y plena capacidad para la retirada.

P.- ¿Crees que si en la curva 12 hubiera habido hierba en lugar de asfalto, crees que las lesiones habrían sido menores?

R.- Esta es una muy buena pregunta. Como te comenté, ahora podemos obtener muchos datos de cualquier situación, ya sea en una moto, con un mono de carreras, etc. Contamos con un sistema de airbag basado en un sistema de datos precisos que permite su expansión. Desde una perspectiva clínica, resultaría de gran interés establecer una colaboración con el fabricante del mono de carreras, con el fin de analizar los datos registrados y valorar el impacto real del Misano curb (piano) sobre la región torácica. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos para asegurarnos de que con el terreno todo vaya mejor. Obviamente, esta es una razón que, desde un punto de vista médico, considero muy interesante, que en cualquier tipo de circuito sería considerado. He oído que algunos pilotos se han quejado en el pasado de algunos circuitos, porque están cerca de las curvas, con superficies más abrasivas, lo cual es un problema porque a 150 km/h o más, puedes sufrir en la especial cuando el cuerpo gira y también se desliza. Tienes una lesión muy grave. Y es bueno hablar de esto con el ingeniero de seguridad, el ingeniero de circuito y también con los proveedores de trajes de competición, debido a una serie de factores.