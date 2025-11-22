Histórico: la española Isabel Rivero se proclama campeona del mundo en boxeo

Isabel Rivero ha hecho historia en la madrugada de este sábado al proclamarse campeona del mundo de peso átomo en boxeo tras derrotar a Silvia Torres. La vallisoletana se ha convertido en la tercera mujer en la historia de España en ganar un título mundial tras lograrlo en su día María Jesús Rosa y Joana Pastrana. La luchadora española (46,2 kilos) lo ha conseguido precisamente en su tierra, Valladolid, venciendo a la mexicana por decisión mayoritaria (97-93, 96-94 y 95-95) en la Cúpula del Milenio.

Más de seis años después de que Pastrana cediese el cinturón y 21 desde que Rosa derrotase a la estadounidense Terri Moss, enseñando el camino a las nuevas generaciones de luchadoras españolas, Isabel Rivero ha vuelto a poner el boxeo nacional en lo más alto. En su segundo intento de conquistar el mundo, tras hacerlo este curso contra Sarah Bormann, la vallisoletana acabó con Silvia Torres en un combate muy igualado, al igual que ante la alemana meses atrás.

Apodada La Guerrita, Rivero salió presionante desde el primer asalto hasta conseguir plasmar su estilo y tomar el control de los asaltos en su Valladolid natal. Finalmente, los jueces no dudaron en otorgarle el cinturón de campeona del mundo e Isabel vivió el momento más especial de su carrera en el boxeo, algo que expresaron sus lágrimas y su rostro lleno de emoción.

Isabel Rivero, la científica que hace historia en boxeo

Este título mundial de la WBA lo añade a un gran palmarés en el que también figuran dos campeonatos de Europa de peso mínimo, el WBC Mediterráneo y el WBA Iberoamericano. Isabel Rivero es una farmacéutica vallisoletana que tuvo que pedir permiso en su trabajo para poder prepararse para combatir este sábado. La luchadora se dedica a la ciencia profesionalmente y se encuentra en un laboratorio en el departamento I+D en síntesis de principios activos de medicamentos. Lady Atomo es la nueva campeona del mundo española en boxeo.