El histórico cambio que planea World Athletics en el salto de longitud

El último Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Budapest podría haber marcado un antes y un después en la disciplina de salto de longitud, pues más del 30% de los intentos acababan en nulos. Ahora, World Athletics (WA), dirigido por Sebastian Coe, estaría sopesando realizar varios cambios con el objetivo de aumentar el entretenimiento de la competición.

Y es que el máximo organismo mundial que se encarga del atletismo menaje una propuesta entre manos que se basaría en eliminar la línea de batida y cambiarlo en pos de una zona con una anchura determinada, pero que todavía no se ha concretado ni revelado. De esta manera, el objetivo es medir medir el salto de huella a huella y así tratar de minimizar el gran número de saltos nulos que se vienen produciendo en las últimas ediciones, especialmente en los últimos Mundiales de Atletismo.

El objetivo de World Athletics es ir probando estas nuevas ideas en campeonatos menores para que de esta manera puedan ser efectivas y oficiales de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. «Estamos intentando abordar los eventos que quizás sean menos populares. ¿Cómo podemos hacerlos más populares, más emocionantes y más atractivos?», se pregunta Jon Ridgeon, director ejecutivo de World Athletics.

«Si tomamos el salto de longitud, en el Campeonato Mundial de Budapest, un tercio de todos los vuelos fueron nulos. Eso no funciona. Eso es una pérdida de tiempo. Así que estamos probando una zona de despegue en lugar de una tabla de despegue. Mediremos desde donde despega el atleta hasta donde aterriza en el foso», añadió Ridgeon en una entrevista para el podcast Anything But Footy.

«Eso significa que cada salto cuenta. Se suma al peligro y al dramatismo de la competencia. Al mismo tiempo, estamos buscando formas de obtener resultados instantáneos para que no tengamos que esperar de 20 a 30 segundos antes de que aparezca el resultado. Lo tendremos al instante. Se trata de hacer que lo que ya tenemos sea aún más entretenido para el futuro», continúa.

Historia del salto de longitud

«No se pueden hacer cambios en un deporte que básicamente se inventó hace 150 años sin generar cierta controversia -el salto de longitud está en los Juegos desde su primera edición moderna en Atenas 1896 y se sabe que ya era parte de los Juegos clásicos en la antigua Grecia-«.

Por otro lado, el director de WA confirma que lo probarán antes de implementarlo en grandes competiciones: «Pasaremos este año probándolo en circunstancias de la vida real con muy buenos atletas. Si no pasa las pruebas, nunca lo introduciremos. No vamos a introducir cosas por capricho porque a uno de nosotros le parezca buena idea».

«A nivel global, es posible que muchas de estas ideas ni siquiera se presenten hasta 2026. Realmente queremos pasar los próximos dos años trabajando en ellas a fondo y luego las presentaremos», zanjó Ridgeon.