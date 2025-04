La historia de superación de Martín-Prieto: de trabajar en un supermercado a goleadora de la Selección

Si hay algo que transmite a simple vista Cristina Martín-Prieto es la ilusión que tiene por estar con la Selección. La sonrisa que no borra de su cara refleja el sueño que es para ella estar en una concentración en la que disfruta al máximo, como ella misma reconoce a OKDIARIO. Jugar con España es un orgullo y, en su caso, no es para menos. Supone un premio y reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás de una delantera a la que le ha costado mucho llegar a donde está hoy.

Hasta hace unos años, este deporte era un «hobby» que alternaba con su trabajo en un supermercado. A pesar de ser jugadora de Primera desde hace más de una década, tras pasar por Sporting de Huelva, Tenerife y Sevilla, ha tenido que ir escalando poco a poco hasta poder tumbar la puerta de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como internacional absoluta. Se estrenó tras los Juegos contra Canadá, marcando su gol más especial, volvió a aparecer dando el gol de una victoria épica ante Bélgica y, ahora, le espera Portugal.

Como reconoce, llegó a plantearse dejarlo en muchos momentos, pero cambió de pensamiento y lo apostó todo al balón. «¡Y menos mal!», afirma la hoy delantera del Benfica. Esa decisión le cambió la vida y hoy le permite soñar con estar, a sus 32 años, en la que sería su primera Eurocopa. El cambio es más que claro, puesto que «no podía» cuidarse «tanto», al no dedicarse en exclusiva al fútbol.

«Puedo dedicarme al descanso, a la alimentación, al trabajo diario como delantera. Hay muchos días en mi equipo que me quedo tiempo extra», señala Martín-Prieto sobre su dedicación actual. Algo que antes no podía hacer. «Tenía que salir rápido, porque te tienes que acostar, porque al día siguiente tenías otra labor que era un trabajo y tenía que también ayudar al 100%», apunta.

Ser futbolista profesional le está permitiendo vivir su segunda juventud: «Me encuentro muy bien. También he cambiado cosas. Vas evolucionando porque antes compaginaba el trabajo con el fútbol y no podía cuidarme tanto. Ahora me encuentro bien, me encuentro en buena forma, de cara al final algo también fina».

Se abre paso a base de goles

El crecimiento de Cristina Martín-Prieto en estas últimas temporadas es innegable. Todo, a sus 32 años. Del Sevilla, pasó al Benfica, equipo habitual de Champions, y esta temporada suma 27 goles en partidos oficiales. Sólo en los últimos cuatro partidos ha marcado siete tantos. Argumentos más que de sobra para estar en una Selección que ha demostrado en varias ocasiones tener problemas de cara a puerta en momentos clave.

Quién se lo iba a decir a ella hace unos años, cuando aspiraba a estar con España pero no «derribaba el muro». Con mucho esfuerzo y con una apuesta clara por convertir en un trabajo su pasión ha conseguido lograrlo. «Era encargada en un supermercado», desvela en OKDIARIO la delantera: «Empecé así e iba ya por todos lados… Era el día a día mío. Esto no era tan profesional, entonces tenía que hacerlo. No había más que eso, porque el fútbol era mi hobby, pero no era lo que me daba».

Compaginar ambas cosas le hizo plantearse su futuro: colgar las botas o apostarlo todo a su carrera deportiva. No se equivocó: «Al final no se evolucionaba, se quedó estancado… Yo por más que daba, tampoco llegaba a derribar el muro de venir a la Selección… entonces me lo planteé [dejar el fútbol]. Hubo un clic en mi vida que fue al revés, dije ‘bueno, dejo esto y vamos a echar otra manita más al fútbol a ver si…’ ¡Y menos mal!».