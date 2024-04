La Hexagon Cup confirma que volverá a Madrid en 2025

La organización de Hexagon Cup, torneo de pádel por equipos, ha confirmado este miércoles que la innovadora competición volverá al Madrid Arena en enero de 2025, tras el éxito de la primera edición en la que Advantage del tenista escocés Andy Murray se proclamó campeón. Las fechas en las que se celebrará esta segunda edición del torneo por equipos serían del 29 de enero al 2 de febrero.

Desde la organización han celebrado el regreso de la competición, conquistada este año por el equipo Advantage de Andy Murray, a Madrid, considerada como la «capital mundial del pádel» y donde hay una gran cantidad de aficionados que practican el pádel. Con esto confirman que la idea del campeonato es asentarse en Madrid por el momento e intentar mejorar las cifras del 2024.

«Estamos encantados de anunciar que en 2025 Hexagon Cup volverá a Madrid, la capital mundial del pádel y una ciudad donde, según algunos estudios, este deporte es ya el más practicado, incluso por encima del fútbol», destaca Simon Freer, presidente de Hexagon Cup. «Nuestro objetivo era crear algo que llevara al aficionado, al jugador y al mundo del pádel en general a nuevos niveles, que es exactamente lo que hemos conseguido. Estamos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo del evento, que será más mejor y más grande cuando volvamos el próximo año a Madrid», concluyó Freer.

Nacida bajo el lema ‘For the Fans. For the Players. For the Game’, la Hexagon Cup es una exhibición anual de pádel en el que los mejores jugadores del mundo masculinos, femeninos y Next Gen compiten juntos en equipos por un impresionante premio de un millón de euros, uno de los más altos de este deporte. Este torneo se disputa justo antes de que arranque la temporada, por lo que sirve a los jugadores de preparación para los primeros torneos y para ir cogiendo sensaciones.

Éxito total en la primera edición

El año pasado, la Hexagon Cup nos dejó un enfrentamiento entre los reyes de este deporte, Arturo Coello y Agustín Tapia, los números uno de Premier Padel y a día de hoy la pareja a batir en el 20×10. La organización ha compartido, de la mano de YouGov Sports, algunos de los datos que refrendan el éxito de esta primera edición está que fue uno de los eventos de pádel más vistos en todo el mundo, con más de 1.500 horas de retransmisiones televisivas y digitales distribuidas en directo a más de 190 mercados internacionales.

Asimismo, el torneo también generó visualizaciones a través de redes sociales, donde el canal de YouTube recogió más de un millón de visitas y más de medio millón de horas de visionado, mientras que se registraron más de 1.337 impactos en medios de comunicación (prensa digital y escrita, radio y TV). En cuanto a la asistencia, hubo una media del 80 por ciento durante la celebración del torneo, gracias a que ya había partidos de máximo nivel desde la fase de clasificación.