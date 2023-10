Rafa Nadal se pasa al pádel y tendrá su propio equipo en la Hexagon Cup

La Hexagon Cup ha dado a conocer el segundo equipo del torneo, la Rafa Nadal Academy. La prestigiosa academia del tenista español contará con un equipo dentro de esta nueva Copa del Mundo de pádel por equipos que se celebrará en el Madrid Arena del 31 de enero de 4 de febrero. De esta manera, la competición presentada hace apenas un mes en Madrid comienza a coger forma con esta noticia que han confirmado ambas partes.

Así, la academia del ganador de 22 Grand Slams se convierte en el primero de los cinco equipos privados que faltaban por anunciar, ya que el sexto es el de la Hexagon Cup anunciado el día del lanzamiento oficial de este innovador torneo de padel que se celebrará en la capital de España poco después de la disputa del Master Final.

Give a warm welcome to our very first team Rafa Nadal Academy team powered by Richard Mille 🔥@rnadalacademy pic.twitter.com/YQlUVUqiE6

— Hexagon Cup (@hexagoncup_) October 23, 2023