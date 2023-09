Paquito Navarro: «La unificación va a venir bien a todos para dejar de lado las peleas en el pádel»

Paquito Navarro atendió a OKDIARIO tras la presentación de la Hexagon Cup, un nuevo Mundial de pádel que revolucionará este deporte. El ex número uno, y uno de los mejores del circuito, habló sobre lo que supone la creación de esta competición, repasó la actualidad del pádel, el dominio de Tapia y Coello y, por último, desveló los sueños que le quedan por cumplir a sus 34 años: traer de vuelta a España la Copa del Mundo y volver a ser número uno del mundo.

Pregunta: ¿Qué le parece la Hexagon Cup?

Respuesta: Bueno este torneo que acabamos de presentar, la Hexagon Cup, creo que tiene un formato muy interesante donde va a haber una pareja masculina, otra femenina y otra de futuras promesas. Además la fecha en que se hace, que es a finales de enero, creo que coge al público con muchas ganas de pádel y va a ser un éxito rotundo.

P: ¿Este torneo les puede servir de pretemporada?

R: Así es. Eso hace que nos tengamos que poner las pilas antes. Hace que preparemos la competición antes, se hacía un poco largo ese parón después del master final en diciembre hasta volver a jugar a finales de febrero, principios de marzo. Se hacía demasiado largo, así que este evento lo acogemos con los brazos abiertos.

P: La Hexagon Cup es algo diferente, que no se ha visto en el pádel. Para que lo entendamos mejor, ¿se podría decir que es parecido a la Laver Cup de Federer o a la Kings League de Piqué?

R: Bueno, es un formato donde va a haber seis equipos, tiene sus embajadores y además el público va a tener su protagonismo porque también va a ser como un draft. Van a poder elegir ellos por un sistema de votación a distintos equipos y distintos jugadores para los equipos. Va a ser muy interesante. El propio público va a elegir a muchos jugadores y va a ser un evento lleno de sorpresas, de eventos, clínic, presentación de marcas… Creo que reúne todo y a muchas personalidades para que sea un evento enorme.

P: Sobre su temporada, al principio le vimos sufriendo en la derecha pero parece que con Chingotto ha recuperado la sonrisa.

R: Sí, efectivamente. Al principio, no se daban los resultados. No me llegué a adaptar bien a la derecha, pero tampoco me recrimino nada. Creo que lo intenté. Me quité la espinita de probar a la derecha. Ahora sé que no, que no es es mi lugar. Luego me volví a pasar al revés, me junté con Chingo y las cosas ahora van más rodadas. Acabamos de hacer final en París. Creo que estamos en un gran nivel y bueno, ahora falta pulir ciertos detallitos para intentar llevarnos un título.

P: Se le ve muy bien junto a Chingotto. ¿Qué le aporta Chingotto para que haya recuperado su mejor versión?

R: Me aporta esa seguridad y esa tranquilidad de saber que tengo en la derecha a un tío que me va a correr hasta la última bola con un ánimo inquebrantable y bueno y un defensor nato que me vamos me va a poner en ventaja en todos los puntos, así que eso me hace sacar mi mejor juego y en lo que hace que a día de hoy pues bueno, esté tan a gusto y haya reencontrado mi juego.

P: En los últimos años las parejas se juntaban con el objetivo de batir a Lebrón y Galán, pero eso ha cambiado y ahora los rivales a batir son Tapia y Coello…

R: Bueno, sí, es ley de vida y del deporte. Al final siempre salen nuevas parejas. La pareja a batir del año pasado eran Lebrón y Galán, pero este año son Tapia y Coello. Esto hace crecer el nivel de todos. Tenemos que ponernos las pilas si queremos competirle a estas dos bestias que ahora mismo están en un reinado indiscutible.

P: En París venció en semifinales a Lebrón y Galán pero se quedó a un paso del título tras caer en la final. ¿Qué deben hacer para destronar a Tapia y Coello? ¿Son invencibles?

R: Bueno, a ver, fácil no fue el partido (contra Lebrón y Galán), ya te lo digo. Aunque el resultado diga una cosa, con Lebrón y Galán no te puedes relajar ni confiar hasta la última bola, porque le dan la vuelta a cualquier marcador. Y en la final, bueno, invencible no hay nadie. Seguro que hay que que pulir, ya te digo ciertos detallitos, mejorar nosotros como pareja, buscarle las cosquillas a Tapia y Coello que tendrán cosas que mejorar, como todas las parejas. Y para mí la clave es no dejar de intentarlo y entrenar todos los días para Cada vez están más cerquita de ellos.

P: ¿Le veremos ganar algún torneo este año?

R: Esperemos, ojalá, ojalá. Por mi parte no va a ser. Lo voy a intentar hasta hasta la última gota de sudor.

P: El año que viene se unificarán Premier Padel y World Padel Tour. Se acabó la guerra que tenían jugadores y World Padel Tour. ¿Cómo valora esta noticia?

R: Era un poco lioso. Creo que la unificación nos va a venir bien a todos. Todas las partes salimos ganando. Nosotros tenemos un solo circuito en el que vamos a ser parte y donde lo van a hacer crecer un montón por todo el mundo. Así que nada, ahora a disfrutar de un poco de de esa unificación, de ese nuevo circuito, dejarnos llevar por la corriente y dejar un poco tranquilo las peleas en el pádel, que llevamos muchas peleas durante muchos años, pero ahora toca disfrutar y hacer crecer el deporte.

P: ¿Qué sueños le quedarían por cumplir a Paquito Navarro?

R: Me encantaría volver a pelear por el número uno, ¿Por qué no? Me encantaría traer la Copa del Mundo a España de nuevo, de vuelta a casa, que la última se nos escapó con Argentina. Me queda disfrutar de lo que hago, que me encanta. Soy muy pasional, adoro el deporte, adoro competir y bueno, ojalá me respeten las lesiones y y pueda jugar bastantes años más.