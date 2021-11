Desde que Kosmos Tennis, la empresa de Gerard Piqué, se hiciera con la Copa Davis las críticas sobre la organización del torneo no han cesado. Esta vez han llegado de parte del capitán del equipo de Australia, Lleyton Hewitt, que se mostró bastante crítico con la posibilidad de que la competición se traslade a Abu Dabi y aseguró que le parecía «ridículo vender el alma» de la competición a Oriente Medio.

Aunque la noticia aún no está confirmada, varios medios han informado de que Kosmos y la Federación Internacional de Tenis se van a llevar la competición por equipos a Abu Dabi por espacio de cinco años, una vez que el acuerdo con Madrid, que era por dos ediciones, concluya este 2021.

«Creo que es ridículo si van a vender el alma de la Copa Davis a Oriente Medio durante otros cinco años, realmente están matando a la competición», aseveró Hewitt en rueda de prensa tras perder la eliminatoria ante Croacia disputada en Turín.

El ex número uno del mundo recordó que no les consultaron tampoco «hace cuatro años» cuando se decidió cambiar el formato y no cree que les pidan su opinión ahora tampoco. «No estoy seguro de que vaya a importar mucho ahora. Ahora es dirigida por un jugador de fútbol y su empresa y es totalmente diferente a cualquier cosa que el tenis haya tenido en el pasado y para este gran evento», subrayó.

Hewitt aseguró que sólo ha escuchado «un rumor» sobre este traslado a Abu Dabi y que no sabía si estaba «confirmado». «Creo que este ridículo y la Copa Davis no es esto. Para nosotros esta noche es un maravilloso estadio, pero no una gran afición y esto no es de lo que trata la Copa Davis», comentó.

«Algunos de mis mejores recuerdos están ligados a la Copa Davis, con semifinales y finales en estadios llenos. No importaba si estaba en Australia o si era Hawai, el ambiente era increíble. La Copa Davis se mantuvo en lo más alto de nuestro deporte y se jugaba a cinco sets. Acabamos con eso y luego también con jugar en casa o fuera. Jugar una ronda con tres selecciones, no es lo mismo que tener partidos durante todo el año», sentenció.