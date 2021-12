Hace una semana, Juanma Castaño y Miki Nadal fueron los ganadores de MasterChef Celebrity, y el periodista deportivo no solo dio que hablar por el gran concurso realizado, sino también por lo ocurrido durante la gala final, a la que acudieron sus padres y su novia Helena Condis. De hecho, era la primera vez que la también periodista deportiva conocía a sus suegros en persona.

Ahora, una semana después, la también periodista de la Cadena Copa se rinde al asturiano en una entrevista con Trece TV. Helena entró a través de una videollamada para dar la enhorabuena a su chico y deshacerse en elogios hacia él: «Quiero reivindicar todo el esfuerzo de Juanma en el proceso, porque todo el mundo ve la parte bonita, levantando el trofeo de ganador de MasterChef, pero detrás de esa final tan emotiva hay tres meses de trabajo incansable, horas de rodaje, madrugones, y todo eso compaginado con la radio».

«Solo le puedo dar la enhorabuena a Juanma y decir que es un luchador nato, que todos los retos que se propone los consigue y que todo lo que toca lo transforma en oro», añadió la comunicadora catalana en su intervención. «Ella lo sabe de primera mano», comentó un Juanma Castaño que ha reconocido que lo más difícil ha sido no poder ver a sus hijos: «Yo me quería ir de MasterChef, estaba como loco. Con mis hijos viviendo en casa de su madre, con lo cual no ves a tus hijos… Dificilísimo».

«Tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo porque yo creo que los hijos tienen miedo a que sus padres sean objeto de burla en el colegio. Entonces, lo que no querían es que yo hiciera el ridículo en MasterChef y, sobre todo, me decían ‘papá, no vayas. Para qué vas a ir si no tienes ni idea de cocinar. Siempre nos haces arroz blanco’, me decían. Y yo les decía, ‘bueno, hay que intentarlo’», cuenta el periodista.